24 Kasım 2025 Pazartesi günü Sakarya'nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleşiyor. SEDAŞ tarafından paylaşılan kesinti raporuna göre, Serdivan ve Kaynarca başta olmak üzere birçok bölgede elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek. Bu kapsamda " Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı belli oldu.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) sorumluluk alanındaki Sakarya'nın bazı ilçe ve mahallerinde planlı elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Soğuk havada elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, "Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuyla güncel bilgilere ulaşmak istiyor.

24 KASIM SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

24 Kasım 2025 Pazartesi gün planlı bakım çalışmaları kapsamında Sakarya'da elektrikler mahallere göre 10.00, 12,00, 13,00, 16,00 ve 17.00 saatlerinde kademeli olarak verilecektir.

Adapazarı'nın Semerciler, Mithatpaşa, Şeker, Tığcılar, Yahyalar, Sakarya, Cumhuriyet, Kurtuluş ve Orta mahallerinde gün boyunca farklı kesintiler yaşanacak. Semerciler'de 09.00 – 13.00, Mithatpaşa, Şeker'de 13.00- 14.00, Tığcılar ve Yahyalar'da ise 16.00- 18.00 arası su kesintisi gerçekleşecektir.

İl İlçe Mahalle/Köy Etkilenen Sokak ve Caddeler Tarih Başlangıç Bitiş Sakarya Kaynarca İşaret, Turnalı Belendağ, Belendağ Sk., Çiftlik, Çiftlik Sk., İnekçıkışlası, İnekçıkışlası/1, İşaret Merkez, İşaret/11, /13, /15, /18, /5, İnekçıkışlası 2, İnekçıkışlası Sk., İşaret 18, İşaret Köyü İç Yolu, Karasu Kaynarca Yolu, Söğütlü, Sülüğgölü, Sülüğgölü/1, Turnalı Köyü İç Yolu, Turnalı Merkez (5,7,12,14), UzakKışla Köyü İç Yolu 24.11.2025 09:00 17:00 Sakarya Adapazarı Semerciler Millî Egemenlik Cd., Sait Faik Sk. 24.11.2025 09:00 10:00 Sakarya Adapazarı Mithatpaşa, Şeker Çark, Farabi 24.11.2025 13:00 14:00 Sakarya Serdivan Beşköprü, Kemalpaşa 186., 198., 200., 202., 233., 3086., 3119., 3120., 3121., 3123., 3124., 3125., Arabacı Sk., Çamlıca Sitesi İçi Yolu, Emre Sk., Girne Cd., Gündüz 2, Sakarya Üniversitesi, Üniversite Binaları 24.11.2025 09:00 13:00 Sakarya Adapazarı Semerciler 789 Sk., 793 Sk., Fener Sk., Haliç Cd., Kadı Sk., Karşı Sk., Lüleci Sk., Saray Bosna Cd., Yamanlar Sk. 24.11.2025 10:00 12:00 Sakarya Adapazarı Semerciler 794 Sk., A. Nejdet Güven Cd., İtfaiye Cd., Kudüs Cd. 24.11.2025 11:00 13:00 Sakarya Adapazarı Tığcılar, Yahyalar 1211 Sk., 1214 Sk., 1215 Sk., Atatürk Bulv., Baro, Duyar Sk., İpek, Kadir Hoca Sk., Karaosman Sk., Kavaklar Cd., Kesci Sk., Kol Sk., Küçük Osman Sk., Müftü, Pamuklar Sk., Şehit Atıf Şenel Sk., Turan Cd. 24.11.2025 16:00 18:00 Sakarya Adapazarı Sakarya Ünal Ozan Cd. 24.11.2025 14:00 16:00 Sakarya Adapazarı Cumhuriyet, Kurtuluş, Orta 4. Geçit Sk., 5. Geçit Sk., 675 Sk., 686 Sk., Bankalar, Kökçü Çıkmazı Sk., Küçük Hamam Çıkmazı Sk., Unkapanı Çarşısı Meydan 24.11.2025 15:00 17:00 Sakarya Serdivan İstiklal 426 Sk., 427 Sk., 428 Sk., 429 Sk., 430 Sk., 431 Sk., 432 Sk., 619 Sk., Beylik Sk., Ersen Sk., Gülbağ Sk., Kirişhane Cd., Kurtulan Sk., Yener Sk., Yılmaz Sk. 24.11.2025 14:00 16:00

SEVCAN GİRGİN

