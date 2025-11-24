SEDAŞ elektrik kesintisi: 24 Kasım Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?
24 Kasım 2025 Pazartesi günü Sakarya'nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleşiyor. SEDAŞ tarafından paylaşılan kesinti raporuna göre, Serdivan ve Kaynarca başta olmak üzere birçok bölgede elektrikler belirli saat aralıklarında kesilecek. Bu kapsamda " Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı belli oldu.
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) sorumluluk alanındaki Sakarya'nın bazı ilçe ve mahallerinde planlı elektrik kesintisi yaşanmaktadır.
Soğuk havada elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalan vatandaşlar, "Sakarya'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuyla güncel bilgilere ulaşmak istiyor.
24 KASIM SAKARYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
24 Kasım 2025 Pazartesi gün planlı bakım çalışmaları kapsamında Sakarya'da elektrikler mahallere göre 10.00, 12,00, 13,00, 16,00 ve 17.00 saatlerinde kademeli olarak verilecektir.
Adapazarı'nın Semerciler, Mithatpaşa, Şeker, Tığcılar, Yahyalar, Sakarya, Cumhuriyet, Kurtuluş ve Orta mahallerinde gün boyunca farklı kesintiler yaşanacak. Semerciler'de 09.00 – 13.00, Mithatpaşa, Şeker'de 13.00- 14.00, Tığcılar ve Yahyalar'da ise 16.00- 18.00 arası su kesintisi gerçekleşecektir.
22 KASIM SEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
|İl
|İlçe
|Mahalle/Köy
|Etkilenen Sokak ve Caddeler
|Tarih
|Başlangıç
|Bitiş
|Sakarya
|Kaynarca
|İşaret, Turnalı
|Belendağ, Belendağ Sk., Çiftlik, Çiftlik Sk., İnekçıkışlası, İnekçıkışlası/1, İşaret Merkez, İşaret/11, /13, /15, /18, /5, İnekçıkışlası 2, İnekçıkışlası Sk., İşaret 18, İşaret Köyü İç Yolu, Karasu Kaynarca Yolu, Söğütlü, Sülüğgölü, Sülüğgölü/1, Turnalı Köyü İç Yolu, Turnalı Merkez (5,7,12,14), UzakKışla Köyü İç Yolu
|24.11.2025
|09:00
|17:00
|Sakarya
|Adapazarı
|Semerciler
|Millî Egemenlik Cd., Sait Faik Sk.
|24.11.2025
|09:00
|10:00
|Sakarya
|Adapazarı
|Mithatpaşa, Şeker
|Çark, Farabi
|24.11.2025
|13:00
|14:00
|Sakarya
|Serdivan
|Beşköprü, Kemalpaşa
|186., 198., 200., 202., 233., 3086., 3119., 3120., 3121., 3123., 3124., 3125., Arabacı Sk., Çamlıca Sitesi İçi Yolu, Emre Sk., Girne Cd., Gündüz 2, Sakarya Üniversitesi, Üniversite Binaları
|24.11.2025
|09:00
|13:00
|Sakarya
|Adapazarı
|Semerciler
|789 Sk., 793 Sk., Fener Sk., Haliç Cd., Kadı Sk., Karşı Sk., Lüleci Sk., Saray Bosna Cd., Yamanlar Sk.
|24.11.2025
|10:00
|12:00
|Sakarya
|Adapazarı
|Semerciler
|794 Sk., A. Nejdet Güven Cd., İtfaiye Cd., Kudüs Cd.
|24.11.2025
|11:00
|13:00
|Sakarya
|Adapazarı
|Tığcılar, Yahyalar
|1211 Sk., 1214 Sk., 1215 Sk., Atatürk Bulv., Baro, Duyar Sk., İpek, Kadir Hoca Sk., Karaosman Sk., Kavaklar Cd., Kesci Sk., Kol Sk., Küçük Osman Sk., Müftü, Pamuklar Sk., Şehit Atıf Şenel Sk., Turan Cd.
|24.11.2025
|16:00
|18:00
|Sakarya
|Adapazarı
|Sakarya
|Ünal Ozan Cd.
|24.11.2025
|14:00
|16:00
|Sakarya
|Adapazarı
|Cumhuriyet, Kurtuluş, Orta
|4. Geçit Sk., 5. Geçit Sk., 675 Sk., 686 Sk., Bankalar, Kökçü Çıkmazı Sk., Küçük Hamam Çıkmazı Sk., Unkapanı Çarşısı Meydan
|24.11.2025
|15:00
|17:00
|Sakarya
|Serdivan
|İstiklal
|426 Sk., 427 Sk., 428 Sk., 429 Sk., 430 Sk., 431 Sk., 432 Sk., 619 Sk., Beylik Sk., Ersen Sk., Gülbağ Sk., Kirişhane Cd., Kurtulan Sk., Yener Sk., Yılmaz Sk.
|24.11.2025
|14:00
|16:00