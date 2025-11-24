İhlas Haber Ajansı
Bu da oldu! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar
Afyonkarahisar'da parka konulan Pamuk Prenses ve 7 cüce figürlerinden 3 tanesi çalındı. Yaşanan olay pes dedirtti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Horan Park'ta ilginç bir olay meydana geldi.
FİGÜRLERİN 3'Ü YOK OLDU
Geçtiğimiz aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalındaki oyuncak figürler yerleştirildi. Ancak bir süre sonra figürlerden üçü ortadan kayboldu.
Meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verirken, cücelerin eksik olduğunu gören ziyaretçiler ise hayretler içinde kaldı.
