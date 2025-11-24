Afyonkarahisar'da parka konulan Pamuk Prenses ve 7 cüce figürlerinden 3 tanesi çalındı. Yaşanan olay pes dedirtti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Horan Park'ta ilginç bir olay meydana geldi.

FİGÜRLERİN 3'Ü YOK OLDU

Geçtiğimiz aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalındaki oyuncak figürler yerleştirildi. Ancak bir süre sonra figürlerden üçü ortadan kayboldu.

Bu da oldu! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

Meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verirken, cücelerin eksik olduğunu gören ziyaretçiler ise hayretler içinde kaldı.

Bu da oldu! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası