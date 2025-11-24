Peygamberimizin nasihatleri -3

“Kadın, şu dört özelliğinden dolayı nikâhlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dîndârlığı. Sen dîndâr olanı seç, (aksi hâlde) sıkıntıya düşersin.”

Bugün ve yarın da inşâallah, “Kütüb-i sitte=6 muteber hadîs kitâbı”ndan 1.si olan Sahîh-i Buhârî’den 4 hadîs daha naklettikten sonra, 2.si olan “Sahîh-i Müslim”den de, bazı hadîs-i şerîf meâlleri nakledelim:

“Kadın, şu dört özelliğinden dolayı nikâhlanır. Malı, soyu, güzelliği ve dîndârlığı. Sen dîndâr olanı seç, (aksi hâlde) sıkıntıya düşersin.” (Buhârî, Nikah 15) “Bir adam, Allahın rızâsını umarak âilesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları, onun için birer sadaka olur.” (Buhârî, Îmân 41) “Dul kadınlarla darda kalan kimselerin işlerine koşan, Allah yolunda cihâd eden veya gündüzleri nâfile oruç tutup geceleri nâfile ibâdetle geçiren kimse gibi sevap kazanır.” (Buhârî, Nafakât 1) “Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırdığı zaman, hafîf tutsun (yanî sûreleri kısa okusun). Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın.” (Buhârî, İlim 28) “Îmân, yetmiş küsûr derecedir. En üstünü "Lâ ilâhe illallah" (Allah'tan başka ilâh yoktur) sözüdür. En düşük derecesi de râhatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayâ da îmânın bir şu’besidir.” (Müslim, Îmân 57, 58) “Îmân etmedikçe, Cennet’e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de, îmân etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdîrde, birbirinizi seveceğiniz bir şeyi, size haber vereyim mi? Aranızda selâmı yaygınlaştırın.” (Müslim, İmân 93) “Temizlik, îmânın yarısıdır. 'el-Hamdü lillâh' (Her türlü övgü, Allah'a mahsûstur) mîzânı; 'sübhânallahi ve’l-hamdü lillâhi' (Allah'ı noksân sıfatlardan tenzîh ederim ve her türlü övgü Allah'a mahsûstur) ise, yer ile göklerin arasını sevap ile doldurur.” (Müslim, Tahâret 1) “Müminin, başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hâli vardır. Onun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe, ni’mete kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa, musîbete uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.” (Müslim, Zühd 64) “Her kul, öldüğü hâl üzere diriltilir.” (Müslim, Cennet 83) “Kul ölünce, üç ameli dışında bütün amellerinin sevâbı kesilir. Bu üç amel; sadaka-i câriye (insanların faydalanmaya devâm ettiği hayırlar), kendisinden istifâde edilen ilim, arkasından duâ eden hayırlı evlattır.” (Müslim, Vasiyyet 14) “Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zîrâ, yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi birtakım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zamanda, insan mümin olarak sabâhlar, kâfir olarak geceler; mümin olarak geceler, kâfir olarak sabahlar. Dînini küçük bir dünyâlığa satar.” (Müslim, Îmân 186) “Birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta, birbirlerini korumakta müminler bir beden gibidirler. Bedenin herhangi bir uzvu, organı râhatsızlanınca, diğer organları da uykusuzluk ve acı ile kıvranırlar.” (Müslim, Birr 66) “Kişiye, kötülük/günâh olarak, Müslümân kardeşini hor görmesi yeter.” (Müslim, Birr 329 Peygamber Efendimiz: “Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün!” buyurdu. "Kimin burnu sürtülsün ey Allah'ın Resûlü?" diye sorulunca, şu açıklamada bulundu: "Ebeveyninden her ikisinin veya sadece birisinin yaşlılığına ulaştığı hâlde Cennet’e giremeyenin." (Müslim, Birr 9)

