Şehir trafiğinde 620 km gibi iddialı bir menzil ortaya koyan Togg T10F’i otoban hızlarında tek şarjla İstanbul’dan İzmir’e zorladık. En yüksek rekor 110 ortalama ile 505 km olarak gerçekleşirken, en hızlı ekip 430 km’de şarj istasyonuna girdi…

ALİ ÇELİK - Türkiye’nin teknoloji ve mobilite alanında gurur kaynağı olan Togg, hafta içi önemli bir sürüş etkinliğine imza attı. Alanında deneyimli otomotiv gazetecileri ve teknoloji editörlerinin buluştuğu organizasyona, ben de gazetemizi temsilen İHA Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ile birlikte katılma fırsatı buldum. Bu etkinlik aslında T10F modelinin detaylı tanıtımı ve tek şarjla şehirler arası yolculuğun artık çok daha rahat yapılabildiğini göstermek adına düzenlenmişti.

Sizi Togg modellerinin teknik özellikleri, donanım listeleri, versiyon bilgileri gibi detaylarla sıkmak yerine, ilginç bir yol sohbetini özetlemeye çalışacağım. Fakat şunu araya sıkıştırayım: Şehir trafiğinde 623 km’ye varan menzil iddiasıyla karşımıza çıkan yeni fastback, yani sedan Togg modeli T10F; 475 km süren İstanbul-İzmir yolculuğumuzu tek şarjla çok rahat tamamladı. Ortalama 110-120 km gibi hızlarda bu yolculuğu tek şarjla bitiren başka meslektaşlarımız da oldu. Geçtiğimiz mayıs ayında 400 km iddiasında bir elektrikli modelle İstanbul’dan Adapazarı’na zor ulaşan biri olarak şaşırmadım diyemem…

TOGG AVRUPA'DA İLK 3'TE

İhsan Altıkardeş, iyi bir gazeteci olduğu kadar iyi bir otomobil tutkunu. Aynı araçta, yol da uzun olunca sohbet döndü dolaştı Togg’un Alman basınındaki yorumlarına geldi. T10X ve T10F’in Avrupa’da satışa sunulmasının ardından otorite sayılan yorumcular dâhil, ciddi bir markaja uğradı. İlginç test yazıları, dikkat çeken karşılaştırmalar var. Almanya malumunuz bir otomotiv ülkesi; adamlar arabadan anlıyorlar. Karşılaştırma yaparken de cesurca kendi segmentindeki modelleri güvenlik, teknoloji, konfor, donanım listeleri gibi başlıklarla kıyaslıyorlar. İhsan abi ile karşılıklı olarak izlediğimiz, okuduğumuz bazı yabancı haberleri konuştuk. Geldiğimiz nokta ise ilginç! Mesela biz Togg T10F modelini, 3 Serisi BMW veya C Serisi bir Mercedes’le kıyaslamaya kalksak, hemen taraf ilan edilir, “abartıyorlar” şeklinde topa tutuluruz. Fakat bunu Alman bir meslektaşımız yaptığında karşılık sadece suskun bir şaşkınlık ifadesi oluyor.

Geldiğimiz noktayı uzun uzun konuştuk, düşünsenize 2023 Mayıs ayından bu yana 80 bin adet Togg çıkmış yollara. Hatalarıyla, arızalarıyla, bombardıman gibi gelen eleştirilerle topu topu iki buçuk sene. Araştırdık, şikâyetlerin %80’i güncelleme sonrası bitmiş. Aynı gün servisten çıkma oranı %75 yükselmiş. Servis sayısı ve yetişkin eleman sayısında diğer markalara oranla ciddi büyüme farkı var…

Yolculuğun ilginç sorularından biri İhsan Altıkardeş’ten geldi: “Bu yolculukta marka tercihi senin olsa, en güvenli olarak hangi otomobili seçerdin?” dedi. Aklınıza hemen o meşhur İsveçli marka geliyor, değil mi? Neyse ki bağımsız test sonuçları Euro NCAP tarafından açıklandı. Togg, sürücü güvenliği testlerinde Avrupa’da satılan en güvenilir ilk 3 model arasına (T10F ikinci, T10X üçüncü) adını yazdırdı. Aklınıza ilk gelen marka ise 2025 listesinde henüz ilk 10’a giremedi bu arada…

ALİ ÇELİK

Haberle İlgili Daha Fazlası