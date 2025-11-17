ALİ ÇELİK - Ülkemizde satılan 330 model otomobilin yarısından fazlası SUV ve Crossover segmentinde yer alırken, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam 833 bin adedi aşan binek aracı satışlarında SUV’ların payı %63,22 olarak dikkat çekiyor.

Pazarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bu popüler sınıfı domine eden markaların tamamen yeni nesil olması. Yıllardır ülkemizde varlığını sürdüren markaların yanı sıra Tesla, Togg ve BYD pazarı domine eden üreticiler olarak ön plana çıkıyor. Geleneksel pazarın güçlü oyuncuları, yerli üretim Fiat Egea Cross ve Toyota C-HR ise ancak 4. ve 5. sırada kendine yer bulabiliyor…