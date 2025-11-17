Tesla, Togg, BYD... Eski markaların korkulu rüyası yeni nesil oldu
Dengelerin hızla değiştiği Türkiye otomobil pazarında her geçen gün SUV ve Crossover kasa tipine sahip modellerin hacmi artıyor.
Türkiye'de satılan otomobil modellerinin yarısından fazlası SUV ve Crossover iken, yılın ilk 10 ayında binek araç satışlarının %63,22'sini SUV'lar oluşturdu.
- Ülkede satılan 330 otomobil modelinin yarısından fazlası SUV ve Crossover segmentinde.
- Yılın ilk 10 ayında binek araç satışlarında SUV'ların payı %63,22 oldu.
- Bu dönemde toplam binek araç satışları 833 bin adedi aştı.
ALİ ÇELİK - Ülkemizde satılan 330 model otomobilin yarısından fazlası SUV ve Crossover segmentinde yer alırken, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam 833 bin adedi aşan binek aracı satışlarında SUV’ların payı %63,22 olarak dikkat çekiyor.
Pazarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bu popüler sınıfı domine eden markaların tamamen yeni nesil olması. Yıllardır ülkemizde varlığını sürdüren markaların yanı sıra Tesla, Togg ve BYD pazarı domine eden üreticiler olarak ön plana çıkıyor. Geleneksel pazarın güçlü oyuncuları, yerli üretim Fiat Egea Cross ve Toyota C-HR ise ancak 4. ve 5. sırada kendine yer bulabiliyor…
2025’TE EN ÇOK SATAN SUV MODELLERİ
|Sıra
|Marka
|Model
|Ocak-Ekim Satış Adedi
|1
|Tesla
|Model Y
|27.420
|2
|Togg
|T10X
|23.754
|3
|BYD
|Seal U
|23.521
|4
|Fiat
|Egea Cross
|22.420
|5
|Toyota
|C-HR
|19.786
|6
|Dacia
|Sandero Stepway
|17.826
|7
|Peugeot
|2008
|17.758
|8
|Volkswagen
|T-Roc
|17.333
|9
|Nissan
|Qashqai
|16.199
|10
|Volkswagen
|Taigo
|14.792
