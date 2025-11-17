Türkiye’nin yıllardır en çok satan modelleri arasında yer alan Fiat Egea ve Renault Megane Sedan, pazardaki güçlü SUV dalgası ve değişen müşteri talepleri sebebiyle önümüzdeki yıllarda üretimden kalkıyor. Fiat’ın 2026, Renault’nun ise 2027’yi işaret ettiği süreç, Türkiye otomotiv pazarında yeni bir dönemi başlatıyor...

ALİ ÇELİK - Ülkemiz otomotiv pazarının uzun yıllar değişmez liderleri arasında yer alan Fiat Egea ve Renault Megane Sedan, sektördeki dönüşümün etkisiyle yolun sonuna yaklaşıyor. Hem Türkiye’deki üretim planlamaları hem de küresel trendler, sedan ağırlıklı üretimin artık sürdürülebilir olmadığını ortaya koyarken, tüketici tercihlerinin hızla SUV tarafına kayması markaların stratejisini yeniden şekillendiriyor. Araçlarda gün geçtikçe artan fonksiyonellik beklentileri, teknolojik donanımların farklı gövde tiplerinde daha verimli uygulanması ve markaların elektrikli modele geçiş planları da bu modelleri tehdit eden diğer unsurlar olarak ön plana çıkıyor.

Bu çerçevede, Fiat cephesinden yapılan açıklamalarla Egea model ailesinin 2026’nın ikinci yarısında, Renault tarafından yapılan açıklamalar ışığında ise Megane Sedan üretiminin 2027 itibarıyla sonlandırılacağı yönünde güçlü sinyaller geliyor. Her iki üretici de bant kapasitesini daha kârlı, küresel talebi daha yüksek ve elektrifikasyon stratejilerine uygun modellere kaydırma planlarını yapıyor.

Egea ve Megane Sedan, yıllar boyunca Türkiye’de geniş kitlelere hitap eden, filo pazarında en büyük payı elde eden ve 2. eli en güçlü modeller olarak ön plana çıkıyor. Ancak dönüşen pazar dinamikleri, sedan segmentinin küçülmesi ve SUV hâkimiyetinin artmasıyla bu iki güçlü modelin geleceğini doğal olarak etkiliyor. Öte yandan her iki modelin de 2. el pazarında uzun yıllar güçlü konumunu koruyacağı öngörülüyor.

Sektör uzmanlarına göre Egea ve Megane, Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesi, uygun bakım maliyetleri ve yüksek yedek parça erişilebilirliği sayesinde en az 10 yıl daha 2. el pazarının en çok talep edilen modelleri arasında olacak. Sedan segmenti genel olarak küçülse de, 2. elde tablo daha farklı işliyor. Uygun işletme maliyetleri ve Türkiye’nin sedan alışkanlığı, bu iki modelin ikinci eldeki talebini canlı tutuyor.

Ayrıca üretimin sonlanacak olması ise bu modellerin bakım ve kullanım ömrü açısından bir risk oluşturmuyor. Regülasyon gereği üreticilerin uzun süre daha parça desteği sunması şart olmakla birlikte, güçlü yan sanayi ekosistemi bu noktada devreye giriyor. Egea ve Megane Sedan, yıllardır otomotiv yan sanayisinin en çok odaklandığı modeller arasında yer alırken, bu nedenle yan sanayi parça üretiminin de uzun yıllar süreceği, hatta model üretimi sona erse bile pazarın hacmi nedeniyle yeni üreticilerin bile parça üretimi için devreye gireceği öngörülüyor.

