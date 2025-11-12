‘Elektrikli’ araç pazarında TOGG farkı! İşte en çok satan marka ve modeller

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Otomobil satışları 2025 Ocak-Ekim döneminde 833 bin 382 adet olarak gerçekleşti. Elektrikli araç satışları ise bu dönemde 148 bin 304 adet oldu ve toplamdan %17,8 pay aldı.

Yılın ilk 10 ayında markalar bazında en fazla satış elektrikli araçlar, satış adetleri ve pazar payları ise şöyle gerçekleşti:

1-TOGG: 27 bin 480 adet (%18,72)

2-Tesla: 27 bin 420 adet (%18,68)

3-BYD: 15 bin 806 adet (%10,77)

4-Kia: 8 bin 595 adet (%5,86)

5-Citroen: 8 bin 50 adet (%5,48)

6-Mini: 7 bin 630 adet (%5,20)

7-Hyundai: 7 bin 16 adet (%4,78)

8-Opel: 6 bin 766 adet (%4,61)

9-Mercedes: 5 bin 595 adet (%5,86)

10-KG Mobility: 5 bin 434 adet (%3,70)

EKİMDE EN ÇOK SATAN MODELLER

Sadece ekim ayı verileri dikkate alındığında 14 bin 427 adet ‘elektrikli’ satışı gerçekleşti. Geçen ay en çok satan ilk 10 model de şu şekilde sıralandı:

1-TOGG T10F: 2 bin 532 adet

2-TOGG T10X: Bin 623 adet

3-KG Mobility Torres: Bin 046 adet

4-Volvo EX30: 870 adet

5-Kia EV3: 841 adet

6-Opel Frontera: 625 adet

7-Fiat Grande Panda: 606 adet

8-Mini Countryman: 602 adet

9-BYD Atto 3: 583 adet

10-Citroen C3: 571 adet

TOGG ZİRVEYE YERLEŞTİ

Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG hem ilk 10 ayda markalar bazında hem de ekim ayında modeller bazında zirveye çıktı. Uzun dönem satışlarda Tesla, TOGG’un en büyük rakibi olmaya devam ediyor. Markalar kategorisinde ise BYD ilk 10 ayda daha düşük payı ile yakın takibini sürdürüyor.