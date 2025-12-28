Deprem bölgesine öncelik verilen 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura yarın Adıyaman’da çekiliyor. Vatandaşlar 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olacak. Teslimatlar ise 2027’de başlayacak.

CEMAL EMRE KURT - 6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinin ardından vatandaşların hızlı şekilde yuva sahibi olması için bugüne kadar 11 ilde toplam 455 bin afet konutunu dün teslim eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 500 bin sosyal konut projesinde de ilk kurayı yarın Adıyaman’da gerçekleştirecek. Noter huzurunda ve canlı yayınla yapılacak kura ile Adıyaman’da yaklaşık 7 bin vatandaşın isminin açıklanması bekleniyor. 8 milyon 800 bin başvuru alınan 500 bin sosyal konut projesinde incelenen başvurular sonrası 5 milyon 300 bin başvuru geçerli olurken kura süreci, depremden en çok etkilenen illerden Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te de peyderpey devam edecek. En çok başvuru yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir olurken sosyal konut hamlesi ile hem dar gelirlinin ev sahibi yapılması hem de güvenli ve sağlam şehirleşme hedefleniyor.

90 BİNDEN FAZLASI DEPREM BÖLGESİNDE

Proje kapsamında en fazla konut, 100 bin adet ile İstanbul’da üretilecek. İstanbul’u 30 bin 823 konut ile Ankara, 21 bin 20 konut ile İzmir, 17 bin 225 konut ile Bursa, 15 bin konut ile Konya ve 13 bin 890 konut ile Gaziantep takip ediyor. Proje kapsamında deprem bölgesi illerinde Hatay 12 bin 639, Adana 12 bin 292, Diyarbakır 12 bin 165, Malatya 9 bin 609, Kahramanmaraş 8 bin 195 ve Adıyaman ise 6 bin 620 konut ile öne çıkıyor. Deprem bölgesi illerinde yapılacak sosyal konut sayısı 90 bini geçerken projenin toplam ekonomik büyüklüğü 1,5 trilyon doları aşacak, 300 sektörde görülmemiş bir ticari hareketlilik ortaya çıkaracak. En çok konut yapılacak diğer şehirlerden bazıları ise şu şekilde: Mersin 8.190, Kayseri 7.562, Balıkesir 7.548, Manisa 7.229, Aydın 7.123, Van 6.803, Tekirdağ 6.865, Sakarya 6.633, Samsun 6.397, Muğla 6.197, Denizli 6.190, Eskişehir 6.025, Erzurum 4.905, Afyonkarahisar 4.370, Sivas 3.904, Trabzon 3.734 ve Kütahya 3.592.

VATANDAŞ 6 BİN 750 LİRAYA EV SAHİBİ OLACAK

Evler 1+1 ve 2+1 seçeneklerle, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusu korunarak inşa edilecek. Önümüzdeki yıl mart ayına kadar sürecek kuraların ardından evlerin teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Sosyal konutların fiyatları 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade uygulanacak. İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL’den, İstanbul dışında ise 55 metrekare 1+1 konutlarda taksit 6 bin 750 liradan, 65 metrekare 2+1 konutlarda 8 bin 250 liradan, 80 metrekare 2+1 konutlarda ise 9 bin 938 liradan başlayacak. İstanbul’da ise 1+1’ler 7 bin 313 TL, 65 metrekare 2+1’ler 9 bin 188 TL, 80 metrekareler ise 11 bin 63 TL taksit tutarına sahip olacak.

İLK KİRALIK KONUTLAR PROJEYE DÂHİL

Ayrıca İstanbul’da satışa sunulacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut daha üretilecek. Bu konutlar piyasa rayicinin altında kiraya verilecek ve belirlenen şartları taşıyan vatandaşlara üç yıllığına tahsis edilecek. Kiralanan evlerin yönetimi, bakımı ve denetimi devlet eliyle sağlanacak.

500 CAMİ İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında TOKİ; 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi, 500 spor salonu ve 500 misafirhaneyi konutlarla birlikte inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye alanı, yaşlı dinlenme yeri, el sanatları merkezi ve kafeterya bulunacak. Camiler ise yöresel mimariye uygun şekilde yapılacak.

