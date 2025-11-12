Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller! Parasını toprağa gömenler bu yıl kaybetti

Son 12 ayda konut imarlı arsalar %19,94 değer kazanırken, tarla vasfındaki arazilerin fiyatı ortalama %17,28 yükseldi. Her 2 yatırım da yaklaşık %33 olarak gerçekleşen yıllık enflasyona karşı koruma sağlamadı. Bartın’da arsa fiyatları son 1 yılda düşerken, Artvin ve Kilis %5’in altında değerlendi. Tarlada ise Rize, Artvin ve Bitlis, fiyatların en az arttığı iller oldu. İşte arsa ve tarla fiyatlarının en az arttığı iller ve metrekare satış fiyatları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de parasını toprağa yatıranlar son 5 yıllık dönemde yüksek getiri elde etti. Konut imarlı arsalarda Ocak 2021-Ekim 2025 arası dönemde %851 olan değer artışı, tarla vasfındaki arazilerde %923 olarak gerçekleşti. 

Ancak rakamlara son 1 yıllık dönemde bakıldığında arsa yatırımcısının hem enflasyona yenik düştüğü hem de oldukça düşük getiriler elde ettiği dikkatlerden kaçmıyor.

YÜKSEK FAİZLE FREN YAPTI

Son 12 ayda konut imarlı arsalar %19,94 değer kazanırken; Türkiye genelinde 70 ilde arsa fiyatları, %33 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun altında değerlendi.

Tarla vasfındaki arsalarda da son 1 yıllık dönemde değer artışı %17,28 oldu. Bu artış da enflasyonun gerisinde kalırken, 77 ilde tarla yatırımı yapanlar enflasyona yenildi.

Yüksek faiz ortamı ve yüksek değerlemelerin etkisiyle arsa fiyatlarındaki artışın, son 1 yılda fren yaptığı ifade ediliyor.

Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller! Parasını toprağa gömenler bu yıl kaybetti - 1. Resim

ARSADA EN AZ DEĞERLENEN İLLER

Konut imarlı arsalar dikkate alındığında Türkiye'de ortalama metrekare satış fiyatı geçen ay itibarıyla 6 bin 353 TL oldu. Yıllık bazda konut imarlı arsa fiyatlarının en az değerlendiği ilk 10 il şöyle sıralandı:

1-Bartın: 2.177 TL/m2 (%-5,55)

2-Artvin: 4.425 TL/m2 (%1,05)

3-Kilis: 3.553 TL/m2 (%4,13)

4-Bingöl: 4.781 TL/m2 (%5,68)

5-Eskişehir: 7.391 TL/m2 (%5,72)

6-Bilecik: 2.326 TL/m2 (%6,40)

7-Mersin: 5.324 TL/m2 (%6,97)

8-Adıyaman: 6.867 TL/m2 (%8,04)

9-Nevşehir: 4.451 TL/m2 (%8,91)

10-Karabük: 2.465 TL/m2 (%9,85)              

Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller! Parasını toprağa gömenler bu yıl kaybetti - 2. Resim                            

TARLADA EN AZ DEĞERLENEN İLLER

Tarla vasfındaki arazilere bakıldığında ise Ekim 2025'te Türkiye'de ortalana metrekare satış fiyatı 706 TL olarak gerçekleşti. Endeksa verilerine göre yıllık bazda tarla fiyatlarının en az yükseldiği ilk 10 il ise şunlar oldu:

1-Rize: 1.251 TL/m2 (%3,05)

2-Artvin: 789 TL/m2 (%3,68)

3-Bitlis: 965 TL/m2 (%4,32)

4-Konya: 189 TL/m2 (%5,59)

5-Hatay: 1.154 TL/m2 (%7,25)

6-Bartın: 647 TL/m2 (%8,01)

7-Çanakkale: 471 TL/m2 (%8,03)

8-Osmaniye: 921 TL/m2 (%8,74)

9-Kırşehir: 214 TL/m2 (%9,18)

10-Karabük: 685 TL/m2 (%9,70)

