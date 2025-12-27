Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday’den geçtiğimiz temmuz ayında kadrolarına katıp 4 yıllık sözleşme imzaladıkları Anthony Musaba'nın, 'serbest kalma' maddesiyle Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuştu. 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyucusunun izinsiz ayrılığı konusunda sarı-lacivertli kulüp hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) şikayette bulunup bulunmayacakları konusuna da açıklık getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, oyuncuları Anthony Musaba'nın sezon başında takıma katıldığını, imzaladıkları sözleşmede 'serbest kalma maddesi' bulunduğunu söyledi.

Veysel Bilen

"BİRKAÇ MAÇ ÖNCESİNDE ANLAŞMA SAĞLANMIŞ"

Musaba ile menajerinin gelen teklifi kulübe bildirmediğine dikkati çeken Bilen, oyuncuya veya menajerine böyle bir teklif geldiğinde etik olarak kulübe bildirmesi gerektiğini vurguladı. Futbolcunun "Ben devre arasında serbest kalma maddesini hayata geçirmek istiyorum" demesinin gayet normal olduğunun altını çizen Bilen, "İlk defa olan bir şey değil. Ancak siz bütün bu görüşmeleri perde arkasında yapıp size güvenen, inanan insanlar varken... Sonra öğreniyoruz ki birkaç maç evvelinden söz olarak kıyılmış bir nikah var, resmiyeti bekliyor. Bunu da hep arka planda yürütmüşsünüz. Bunu yürüten birinci derecede menajer bizim nezdimizde eksi not almıştır. İkincisi, bu işin sorumlusu Musaba'dır. Çünkü oyuncu olarak gelip menajeri paylaşmasa bile ona baba şefkatiyle yaklaşan yöneticisi, antrenörü, futbol direktörüyle paylaşması gerekirdi. Bunu da yapmadı" ifadelerini kullandı.

"İKİ CAMİAYI KARŞI KARŞIYA GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

Musaba ve menajerinin yaptığının etik olmadığına dikkati çeken Bilen, "Samsunspor'dan ilk defa bir oyuncu gitmiyor, son defa da gitmeyecek. Yine yerine başka bir oyuncu gelecek. Ancak gidiş biçimi, son idmana çıkmaması, hocasına beyanda bulunmamış olması bizi üzmüştür. Taraftarımız haklı olarak diyor ki, 'Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı davranış doğru değil' ve tepki gösteriyor. Yerden göğe kadar haklılar ancak bir şeyi ayırt etmemiz lazım. Gerek Samsunspor, gerekse Fenerbahçe camiası ya da bütün kulüplerin camiaları, hepsi saygı duyulacak camialardır. Orayı yönetenler eksik yaptıkları zaman bunun maliyetini camialara yüklememek lazım. Başkanımız da buna işaret etti son söyleminde. Yani, 'Fenerbahçe'nin yönetimindeki bu işin sorumluları bu yaklaşımı göstermediği zaman tüm Fenerbahçe camiasına ya da Fenerbahçe Kulübü'ne bunu mal etmek doğru olmaz' dedi. İki camiayı karşı karşıya getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama eksik mi yapılmıştır? Eksik yapılmıştır. Hatalı mıdır? Hatalıdır. Bu hatayı yapan menajer, oyuncu ve Fenerbahçe'nin şu anda bu işten sorumlu yöneticisi ya da yöneticileridir" ifadelerini kullandı.

Anthony Musaba

"KEŞKE TRANSFER ETİK KURALLAR İÇERİSİNDE SONUÇLANSAYDI

Musaba'nın Samsunspor'a 6 ay gibi kısa süre önce geldiğini dile getiren Bilen, "Demek ki Samsunspor, 6 ayda oyuncuyu bir anlamda vitrine koyup satabilecek konuma geldi. Samsunspor yaklaşık 20 yıl sonra ciddi bir bedelle oyuncu satıyor. 20 yıl sonra ilk defa bir oyuncunun hem de parlatarak ve kulübe ciddi gelir getirerek satılmış olması bence bir yönetim başarısıdır, başkanımızın başarısıdır. Bardağın dolu tarafından da böyle bakmamız lazım. Samsunspor hemen her sezonda oyuncuları vitrine çıkarıp, 'Denk bütçeyi nasıl tutarım' felsefesine bağlı olarak yönetim anlayışını, adımını bir kez daha atmış oldu. 'Samsunspor izlenen bir kulüp, başarılı bir kulüp' imajını hayata geçirmiş olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Onun için taraftarlarımızın da bu olayı böyle değerlendirmelerini rica ediyorum ama keşke bu transfer etik kurallar içerisinde sonuçlanmış olsaydı. Musaba gittiği takımda mutlu olsun" sözlerini sarf etti.

"TFF VE FIFA'YA ŞİKAYET ETMEYECEĞİZ"

Bilen, Musaba ve Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ne (FIFA) şikayet etmeyeceklerini kaydetti.

REIS İLE YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Samsunspor Başkan Vekili, Thomas Reis'in sözleşmesinin uzatılması için görüşme yaptıklarını, 2 yıl daha Alman teknik direktörle çalışmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Thomas Reis

Haberle İlgili Daha Fazlası