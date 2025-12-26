İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında, 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı dikkat çekiyor. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli, söz konusu karşılaşmanın sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynamakla suçlanıyor. 5 gole sahne olan müsabakada iki penaltı atışı da golle sonuçlanmamıştı.

Bahis soruşturması kapsamında bu sabah başlatılan operasyonda 14'ü futbolcu 29 isim hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsacvılığı'ndan operasyona dair yapılan açıklamada, gözaltı kararı alınan 6 şüphelinin, Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlandığı belirtildi.

5 gollü maçta 2 penaltının kaçması dikkat çekti

SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLEN MAÇTA YAŞANANLAR

Soruşturmaya konu olan Kasımpaşa - Samsunspor maçı, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun 10'uncu haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynandı. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetti. Altay'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Mert Bulut yaparken, saha kenarında 4'üncü hakem olarak Raşit Yorgancılar yer aldı. VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da Ogün Kamacı görev yaptı.

Kasımpaşa-Samsunspor maçı

İLK YARIDA BİR, İKİNCİ YARIDA 4 GOL

Ev sahibi, 31'inci dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk ekip, Carlo Holse'nin 67'nci dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi. Soner Aydoğdu, 71'inci dakikada serbest vuruştan bulduğu golle takımını 2-1 öne geçirdi. 77'de bir gol daha atan Holse, farkı 2'ye çıkardı, Flavien Tait ise 86'ıncı dakikada attığı golle skoru belirledi.

Carlo Holse

NTCHAM 8 DAKİKADA İKİ PENALTI KAÇIRDI

Samsunspor'da Kamerunlu futbolcu Olivier Ntcham, 19 ve 27'nci dakikalarda iki penaltı atışından yararlanamadı. Kasımpaşa'da 4, Samsunspor'da 2 futbolcu sarı kart gördü.

Olivier Ntcham

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 22 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Süper Lig'de 3'üncü yenilgisini alan Kasımpaşa ise ve 11 puanda kaldı.

Samsunspor'un maç sonu galibiyet sevinci

