Oyuncu Kerem Arslanoğlu, ATV’de yayınlanan ve 16 Aralık’ta final yapan Gözleri Karadeniz dizisinin setindeki korkunç olayla ilgili paylaşım yapmıştı. Arslanoğlu, set çalışanı Ahmet Emin Yavuk’un bir otel odasında darp edilerek hayatını kaybettiğini söylemişti. 30 yaşındaki Yavuk’un ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkarken, yeni bir gelişme de yaşandı.

Gözleri Karadeniz dizisinin set çalışanı Ahmet Emin Yavuk’un geçtiğimiz akşam hayatını kaybetmesinin ardından, oyuncu Kerem Arslanoğlu sosyal medya üzerinden bir video paylaşarak olay hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu.

KEREM ARSLANOĞLU GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMIŞTI

Gözyaşlarıyla konuşan Arslanoğlu, Yavuk’un yakın arkadaşı olduğunu belirterek, yaşananların “düştü, kafasını vurdu” şeklinde yansıtılmasının gerçeği ortaya koymadığını söylemiş, olayın aydınlatılmasını istemişti. Gelişmelerin ardından 3 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 1’inin tutuklandığı öğrenildi.

OTEL ODASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞ

Korkunç olay Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, final yapan dizinin set çalışanlarının otel odasında bulundukları esnada gerçekleşen olayda, Ahmet Emin Yavuk (30) ve odada bulunan 4 kişinin sözlü tartışması kavgaya dönüştü.

KAFASINA ALDIĞI DARBELERLE CAN VERDİ

Yavuk kafasına aldığı darbelerle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, odada bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Yavuk kafa travması geçirdiği için entübe edilirken, şüpheliler ise adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakılmışlardı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Ahmet Emin Yavuk'un hastanede hayatını kaybetmesi üzerine 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden T.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 FİRARİ ARANIYOR

Şüphelilerden firari olan 4. şahıs hakkında ise arama çalışması başlatıldı.

