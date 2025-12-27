Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavlarına katılan öğrenciler sonuç tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvimle birlikte AÖL sınav sonuçlarının erişime açılacağı gün netleşti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında uygulanan Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavlarının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Aralık ayında gerçekleştirilen sınavlara katılan yüz binlerce aday, AÖL sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını ve nereden sorgulanacağını merak ediyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınavları, 21-22 Aralık 2025 tarihlerinde ülke genelinde uygulandı. Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme aşamasına geçilirken sonuç tarihi de resmi olarak duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre AÖL sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren öğrencilerin erişimine açılacak. Sonuçlar açıklandığında adaylar ders bazlı puanlarını ve genel başarı durumlarını görüntüleyebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, öğrencilerin kayıtlı oldukları açık öğretim türüne göre farklı sistemler üzerinden görüntülenebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kendilerine tanımlanan öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile MEB’in resmi AİO sistemi üzerinden giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise AÖL öğrenci giriş ekranı üzerinden sınav sonuç bilgilerine ulaşabilecek. Giriş işlemleri, adaylara verilen şifreler aracılığıyla yapılacak.

