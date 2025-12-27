BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Yayımlanan takvime göre, 2 ay devam edecek BİLSEM ön değerlendirme süreci şubat ayında tamamlanacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 takvimine göre ön değerlendirme sonuç tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Takvimin de belli olmasıyla birlikte ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme sürecinin ayrıntıları belli oldu.

Ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise ön değerlendirme sürecinden kısa bir süre sonra duyulacak.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026'da açıklanacak. Böylece bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler belli olacak.Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından belirlenecek puanları geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireyseldeğerlendirme uygulamalarına alınacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

