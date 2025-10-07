Togg'dan 4 çeker sürprizi! 4More serisi satışa çıktı, işte fiyatı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'dan yeni bir sürpriz geldi. Togg, çift motorlu dört tekerlekten çekişli yeni modelleri T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More’u satışa açtı.

İlgili Haber Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı için son 3 gün

EN GÜÇLÜ TOGG

Togg'un resmi sitesi üzerinden bugün itibarıyla satışa açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla en güçlü Togg unvanını aldı.

0'DAN 100'E 4,1 SANİYEDE ÇIKIYOR

T10F 4More 0’dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 km’ye, T10F 4More ise 523 km’ye varan menzili var. Panoramik cam tavan ve Meridian ses sisteminin standart olarak sunulduğu T10X ve T10F 4More anahtar teslim fiyatları belli oldu.

T10X 4MORE OBSİDİYEN VE T10F 4MORE FİYATI