Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı için son 3 gün

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı için son 3 gün

- Güncelleme:
Kredi kartı ve kredi borcu olanlar için sunulan yapılandırma fırsatı için son 3 gün. Yapılandırmadan yararlanacak borçluların 10 Ekim tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Peki yapılandırma kimleri kapsıyor? Hangi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor? İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temmuz ayında kredi kartı ve kredi borçlarıyla ilgili önemli bir karar almıştı. Borçlar için azami yüzde 3,11 faizle 48 ay vade ile kapsamı genişletilmiş yapılandırma fırsatı getirilmişti. 

YAPILANDIRMA İÇİN SON GÜN 10 EKİM

10 Temmuz 2025 tarihi öncesindeki borçları kapsayan düzenleme için başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi ise 10 Ekim. Bu tarihten sonra yapılandırma fırsatı ortadan kalkacak. 

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı için son 3 gün - 1. Resim

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR? 

Yapılandırma sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartları da kapsıyor. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi.

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat! Yapılandırma fırsatı için son 3 gün - 2. Resim

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI 

Uzmanlar, ödeme gücü bulunmayan vatandaşların borçlarını uzun vadeye yayarak taksitlendirmelerinin ve düzenli ödeme planı oluşturmalarının kendi menfaatlerine olacağı uyarısında bulunuyor. Aksi halde yalnızca asgari ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılamaması durumunda borçlular temerrüde düşme, kredi notunun olumsuz etkilenmesi ve yüksek faiz yükleriyle karşı karşıya kalma riskiyle karşılaşacak.

