Rekor fiyatlar, bu şehirleri zengin etti! İşte altın mevduatı en yüksek ve en düşük iller

Rekor fiyatlar, bu şehirleri zengin etti! İşte altın mevduatı en yüksek ve en düşük iller

Rekor fiyatlar, bu şehirleri zengin etti! İşte altın mevduatı en yüksek ve en düşük iller
2025’te gram altındaki prim %80’e doğru koşarken, ağustos itibarıyla bankalardaki altın mevduatı 24 trilyon TL’ye ulaştı. İller bazında bakıldığında altın mevduatında 3 büyük şehir zirvede yer alırken; onları Antalya, Bursa ve Kocaeli takip etti. Ardahan, Kilis, Bayburt, Hakkâri ve Tunceli altın mevduatı en düşük şehirler oldu. Yastık altında 500 milyar dolarlık altın olduğu tahmin edilirken; batı illerinin daha fazla altını bankada tutması dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö Faruk Bingöl-Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ederken, gram altın bugünkü işlemlerde 5.338 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece gram fiyatında yıllık yükseliş %78 gibi oldukça ciddi bir prime işaret etti.

ABD dolarının zayıflaması, FED’den faiz indimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, ticaret savaşları ve jeopolitik riskler küresel piyasalarda altına destek olurken; ons fiyatı da bugün ilk işlemlerde 3.977 doları test etti.

1979 yılından bu yana en hızlı artışını yaşayan onstaki prim 2025’te yüzde 50’yi aştı.

BANKALARDA 519 TON ALTIN

Türkiye’de yastık altında 500 milyar dolarlık altın varlığı olduğu tahmin edilirken, bankalardaki altın mevduatında da dikkat çeken yükselişler yaşanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan aylık bültende yer alan bilgilere göre, bankalarda, ağustos itibarıyla 519 ton altın mevduatı bulunuyor. Söz konusu dönem sonu itibarıyla yaklaşık değeri 24 trilyon TL'yi bulan bu mevduatın toplam içindeki payı ise %9,8 olarak gerçekleşti.

2024 yılının sonunda altın mevduatlarının toplamdaki payı %7,7 seviyesinde bulunuyordu. Hem altına olan ilginin artması hem de fiyatlardaki artış, altının mevduatının toplam içindeki ağırlığını da artırdı.

Rekor fiyatlar, bu şehirleri zengin etti! İşte altın mevduatı en yüksek ve en düşük iller - 1. Resim

ALTIN MEVDUATI EN YÜKSEK İLLER

BDDK verilerine göre bu yılın ilk yarısı itibarıyla altın mevduatı en yüksek iller şöyle:

1-İstanbul: 705.463 milyar TL

2-Ankara: 244.609 milyar TL

3-İzmir: 122.957 milyar TL

4-Antalya: 67.149. milyar TL

5-Bursa: 66.623 milyar TL

6-Kocaeli: 52.635 milyar TL

7-Konya: 41.960 milyar TL

8-Adana: 32.752 milyar TL

9-Balıkesir: 31.592 milyar TL

10-Mersin: 30.938 milyar TL

ALTIN MEVDUATI EN DÜŞÜK İLLER

Yine ayın dönemde altın mevduatı en düşük iller ise şunlar oldu:

1-Ardahan: 762.323 milyon TL

2-Kilis: 996.723 milyon TL

3-Bayburt: 1.010 milyar TL

4-Hakkâri: 1.100 milyar TL

5-Tunceli: 1.201 milyar TL

6-Şırnak:1.548 milyar TL

7-Iğdır: 1.601 milyar TL

8-Siirt: 1.725 milyar TL

9-Muş: 1.734 milyar TL

10-Ağrı: 2.058 milyar TL

Rekor fiyatlar, bu şehirleri zengin etti! İşte altın mevduatı en yüksek ve en düşük iller - 2. Resim

TCMB’NİN REZERVİ DE ARTTI

Öte yandan Elektronik Veri Dağıtım Sisteminde (EVDS) yer alan son bilgilere göre Merkez Bankasının toplam altın rezervi de 26 Eylül 2025 itibarıyla 799 tona ulaştı. Rezervler, 2024 yılını 762 ton ile tamamlamıştı. Böylece altın rezervlerinde sadece bu yıl yaklaşık 37 tonluk bir artış yaşandı.

