Günlük arz 2,5 milyon varil artacak! Dünyanın petrolünü bu şirketler üretiyor
Petrolde yeni haftanın ilk 2 işlem gününde %2’lik prim öne çıkarken, Brent fiyatı 65,70 dolara yöneldi. OPEC+ Grubunun kasımda 137 bin varil ile beklentilerden daha az üretim artışına gitme kararı fiyatları destekledi. ABD’de hükümetin kapanması ise baskı unsuru olmaya devam ediyor. OPEC+ Grubunun kasımda, yıl başına göre günlük 2,5 milyon varil arz kesintisine son vermesi beklenirken; dikkatler petrol üreten şirketlere çevrildi.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Geçen hafta %-6,45 değer kaybeden ve 64,35 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatında, bu hafta “sınırlı yukarı” hareketlilik yaşanıyor. Bugünkü işlemlerde 65,70 dolara yönelen Brent fiyatı, haftanın ilk iki 2 işlem gününde %2’lik prime ulaştı.
Petrol fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında son haftalarda jeopolitik riskler stabil seyrederken; OPEC+ Grubunun yeni arz kararları ve ABD’de hükümet kapanması fiyatlara yön veriyor.
OPEC+ GRUBUNDAN YENİ ARZ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ Grubu üyesi 8 ülke, bu ay üretimde günlük bazda 137 bin varillik artışa gitmişti. Hafta sonu gerçekleşen toplantıda, kasımda da üretimin aynı miktarda artırılması kararı alındı.
Toplantı öncesinde 500 bin varile varabilecek arz artışından bahsediliyordu. Ancak arzın daha sınırlı artacak olması fiyatlara kısmi destek verdi. Kasım ayında planlanan üretim artışı ile birlikte OPEC+ Grubu, bu yıl günlük bazda yaklaşık 2,5 milyon varil kesintiye de son vermiş olacak.
ABD’de hükümet kapanması ile birlikte tüketimin azalacağı yönündeki beklentiler ise petrolde daha hızlı yükselişin önüne geçiyor.
EN FAZLA PETROL ÜRETEN ŞİRKETLER
Bu arada piyasalar arz-talep dengesini gözetmeye devam ederken; Energy Analytics tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında en fazla petrol üreten şirketler ve günlük üretimleri şöyle sıralanıyor:
1-Aramco: 10,3 milyon varil
2-Irak Ulusal Petrol Şirketi: 3,9 milyon varil
3-Rosneft (Rusya): 3,7 milyon varil
4-İran Ulusal Petrol Şirketi: 3,3 milyon varil
5-Exxon Mobil: 3 milyon varil
6-ADNOC BAE: 3 milyon varil
7-PetroChina: 2,6 milyon varil
8-Kuveyt Petrol Şirketi: 2,4 milyon varil
9-Petrobras: 2,2 milyon varil
10-Lukoil: 1,7 milyon varil
11-Chevron: 1,6 milyon varil
12-Shell: 1,5 milyon varil
13-Gazprom: 1,4 milyon varil
14-Total Energies: 1,3 milyon varil
15-Surgutneftegas: 1,1 milyon varil
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR
-Aramco, Irak, İran, ADNOC ve Rosneft gibi ulusal petrol şirketleri, güçlü üretimleri ile küresel arz üzerindeki devlet kontrolünü gösteriyor.
-Shell, Total Energies ve ilk 15’te yer almayan BP gibi batılı büyük şirketler, aktif oldukları bölgelerdeki yenilenebilir enerjiye yönelik çeşitlendirmelerle birlikte, petrol üretiminde alt sıralarda kaldı.
-Rusya'nın Rosneft, Gazprom, Surgutneftegas gibi petrol üreticileri küresel yaptırımlara rağmen piyasadaki direncini korumaya devam ediyor.