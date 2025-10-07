Günlük arz 2,5 milyon varil artacak! Dünyanın petrolünü bu şirketler üretiyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Geçen hafta %-6,45 değer kaybeden ve 64,35 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatında, bu hafta “sınırlı yukarı” hareketlilik yaşanıyor. Bugünkü işlemlerde 65,70 dolara yönelen Brent fiyatı, haftanın ilk iki 2 işlem gününde %2’lik prime ulaştı.

Petrol fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında son haftalarda jeopolitik riskler stabil seyrederken; OPEC+ Grubunun yeni arz kararları ve ABD’de hükümet kapanması fiyatlara yön veriyor.

OPEC+ GRUBUNDAN YENİ ARZ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ Grubu üyesi 8 ülke, bu ay üretimde günlük bazda 137 bin varillik artışa gitmişti. Hafta sonu gerçekleşen toplantıda, kasımda da üretimin aynı miktarda artırılması kararı alındı.

Toplantı öncesinde 500 bin varile varabilecek arz artışından bahsediliyordu. Ancak arzın daha sınırlı artacak olması fiyatlara kısmi destek verdi. Kasım ayında planlanan üretim artışı ile birlikte OPEC+ Grubu, bu yıl günlük bazda yaklaşık 2,5 milyon varil kesintiye de son vermiş olacak.

ABD’de hükümet kapanması ile birlikte tüketimin azalacağı yönündeki beklentiler ise petrolde daha hızlı yükselişin önüne geçiyor.

EN FAZLA PETROL ÜRETEN ŞİRKETLER

Bu arada piyasalar arz-talep dengesini gözetmeye devam ederken; Energy Analytics tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında en fazla petrol üreten şirketler ve günlük üretimleri şöyle sıralanıyor:

1-Aramco: 10,3 milyon varil

2-Irak Ulusal Petrol Şirketi: 3,9 milyon varil

3-Rosneft (Rusya): 3,7 milyon varil

4-İran Ulusal Petrol Şirketi: 3,3 milyon varil

5-Exxon Mobil: 3 milyon varil

6-ADNOC BAE: 3 milyon varil

7-PetroChina: 2,6 milyon varil

8-Kuveyt Petrol Şirketi: 2,4 milyon varil

9-Petrobras: 2,2 milyon varil

10-Lukoil: 1,7 milyon varil

11-Chevron: 1,6 milyon varil

12-Shell: 1,5 milyon varil

13-Gazprom: 1,4 milyon varil

14-Total Energies: 1,3 milyon varil

15-Surgutneftegas: 1,1 milyon varil

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR

-Aramco, Irak, İran, ADNOC ve Rosneft gibi ulusal petrol şirketleri, güçlü üretimleri ile küresel arz üzerindeki devlet kontrolünü gösteriyor.

-Shell, Total Energies ve ilk 15’te yer almayan BP gibi batılı büyük şirketler, aktif oldukları bölgelerdeki yenilenebilir enerjiye yönelik çeşitlendirmelerle birlikte, petrol üretiminde alt sıralarda kaldı.

-Rusya'nın Rosneft, Gazprom, Surgutneftegas gibi petrol üreticileri küresel yaptırımlara rağmen piyasadaki direncini korumaya devam ediyor.