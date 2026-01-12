Yüz binlerce başvurunun yapıldığı 500 bin sosyal konut projesinde Bayburt etabı için beklenen gün geldi. 723 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi öncesinde saat, yer ve sonuç sorgulama ekranı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde yürütülen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Bayburt için ayrılan konutların sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün yapılacak. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, çekilişin nerede ve hangi saatte gerçekleşeceğini ve sonuçlara nasıl ulaşabileceklerini yakından takip ediyor.

TOKİ BAYBURT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Bayburt TOKİ hak sahibi belirleme kurası 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak ve isteyen vatandaşlar kura sürecini salonda takip edebilecek. Kura çekimi aynı zamanda TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece Bayburt dışında bulunan ya da salona gidemeyen başvuru sahipleri de süreci anlık olarak izleyebilecek.

BAYBURT TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

Bayburt TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa bir süre sonra dijital ortamda erişime açılacak. Hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyen başvuru sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Sistemde yer alacak sonuç ekranında, kazanan asil ve yedek hak sahipleri listelenecek. Kura süreci tamamlandıktan sonra TOKİ tarafından ayrıca bilgilendirme yapılması ve sözleşme sürecine ilişkin takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ

12 Ocak Pazartesi Gümüşhane - Bayburt

15 Ocak Perşembe Artvin - Rize

17 Ocak Cumartesi Erzurum - Malatya

18 Ocak Pazar Erzincan

