Yüzyılın Konut Projesi’nde yeni kura süreci başlıyor. TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane’de 940 konutun hak sahipleri bugün belli olacak. Peki TOKİ Gümüşhane kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane için yapılacak konut hak sahibi belirleme kurası, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle başlayacak.

Gümüşhane’de inşa edilecek 940 sosyal konut için başvuru yapan vatandaşlar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonucunda hak sahiplerini öğrenebilecek. Gümüşhane kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kurada adı çıkan vatandaşlar, çekilişin ardından TOKİ’nin açıklayacağı takvimi doğrultusunda sözleşme imzalayarak ev sahibi olma hakkı kazanacak.

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahipleri, TOKİ’nin yanı sıra e-Devlet resmi sorgulama (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama) ekranı üzerinden ilan edilecek.

BU HAFTA 7 İLDE TOKİ KURASI GERÇEKLEŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

12-18 OCAK KURA TAKVİMİ

Bakan Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşarak, şunları kaydetti:

"16 ilimiz tamam. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1,5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak, ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak."

Kura takvimine göre yarın Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723, 15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42, 17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659, 18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.









