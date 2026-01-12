1951’de Kore Savaşı’nda şehit olan babası İbrahim Ballı’nın yazdığı mektupları 75 yıldır saklayan, Züleyha Ballı’nın hikayesi duygulandırdı. Yüzünü hiç görmediği babasını, mektuplarından tanıyan Züleyha Ballı, Kore’ye gittiğini ama babasının mezarını bulamadığını söyledi.

Hatay’ın Yayladağı ilçesi yaşayan 77 yaşındaki Züleyha Ballı’nın hikayesi duyanları duygulandırıyor. Züleyha Ballı’nın babası İbrahim Ballı, 1951 yılında Kore savaşında şehit oldu.

Tek kardeş olarak hayatına devam eden Ballı, babasından kalan 75 yıllık mektuplara gözü gibi bakıyor. Osmanlıca mektupları torunlarına emanet etmek üzere özenle saklayan Ballı, Yayladağı ilçesine babasının temsili mezarı yapılsın istiyor.

Daha önce Güney Kore’de bulunan Busan Türk Şehitliği’ne giden, babasının mezarını bulamaması üzerine memleketine geri dönen Ballı, babasının mezarına gidip dua etmek istediğini anlattı.

“MEZARINI BULMAK İÇİN KORE’YE GİTTİM”

Züleyha Ballı, şunları söyledi:

Ben 2 yaşındayken babam şehit olmuş. Ben tam zamanını bilmiyorum ama bana söylenen bu şekilde, ben de öyle biliyorum. Babamı hiç görmedim, sadece fotoğraflarını görüyorum. Kore’ye gittim, babamın mezarını bulmak ve görmek için. Mezarı bulamadım ama abidede ismini buldum. Ben, evlendikten sonra amcam mektupları ve şiiri bana verdi. Daha önce hiç bahsedilmemişti çocukluğumda, belki çocukluğumda verilse daha mutlu günlerim olabilirdi ama hiç haberim yoktu. Evlendikten 1 yıl sonra aldım, Osmanlıca yazılan mektupları ve şiiri. Osmanlıca bilen birine mektubu okuttuk ve Türkçe’ye çevirdik. Mektubunda girdiği savaşları anlatıyordu.

“MEKTUPLAR 75 YILLIK”

“Mektuplar 75 yıllık var, belki de daha fazlası var. Mektubu her okuduğumda babasızlığın acısını hissediyorum ve duygulanıyorum" diyen Ballı, "Yayladağı’nda babamın mezarı olsun istiyorum, başında dua edeyim istiyorum" diye konuştu.

