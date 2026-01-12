Türkiye-İsrail hattında yeni gelişmeler yaşanıyor. Eski Türk Büyükelçisi Uluç Özülker'in, İsrail'in Türk ordusu karşısında herhangi bir gücünün olmadığını belirterek "blöf yapıyorlar" sözleri, İsrail basınında büyük endişeye neden oldu. Ayrıca Netanyahu’nun F-35’lerin Türkiye’ye satışını engellemeye çalışıldığı da ifade edildi.

İsrailli gazete Maariv’e göre Ankara ile Tel Aviv arasındaki tansiyon, Türkiye ile İsrail arasında muhtemel bir çatışmanın gündeme gelmesiyle yükseldi. Eski Türk Büyükelçisi Uluç Özülker, yaptığı çarpıcı analizle İsrail'in Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında herhangi bir askeri mukavemet gösteremeyeceğini belirtti .Gazete, Özülker’in sözlerini “Benzeri görülmemiş tehdit: "İsrail'in Türkiye ile başa çıkma yeteneği yok, bu bir blöf" şeklinde manşetine taşıdı. Oldukça endişelenen gazeteye göre, Kudüs ile Ankara arasındaki ilişkiler, iki ordunun karşı karşıya gelme ihtimalinin konuşulduğu bir aşamaya geçti.

“TÜRK DENİZ GÜZÜNE KARŞI KOYAMAZLAR, TEK ÇARELERİ MOSSAD”

Bununla birlikte Maariv, Özülker’in bu açıklamaların, Türk kamuoyunun takdirini kazanmak için söylenmiş sıradan sözler olmanın ötesinde, Türk ordusu ile İsrail ordusunu kıyaslayan ciddi bir yorum olduğunu vurguladı. Eski Büyükelçi, değerlendirmelerinde şunları kaydetmişti.

İsrail basını manşetine taşıdı: İsrailin Türkiyeye karşı koyma yeteneği sıfır, bu bir blöf!

“İsrail’in, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte Türkiye’ye karşı koyabilme ihtimali yok. Böyle bir senaryo mevcut değil. İsrail’in, Türk deniz gücüyle başa çıkabilecek bir deniz kuvveti yok. Aynı şekilde, Suriye veya Lübnan’dan bir operasyon düzenleyebilecek bir kara gücü de yok. Peki ne yapıyorlar? MOSSAD’ı kullanıyor, sinsi yöntemlerle sonuç elde etmeye çalışıyorlar.”

Özülker sözlerine “Netanyahu, kendisini cesur bir kaptan olarak göstermek için yüksek sesle konuşuyor, ancak gerçekte Türkiye’ye karşı savaşamayacağını çok iyi biliyor. Her şey bir blöf, çünkü iki taraf arasında bir denge yok; İsrail Deniz Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri ile asla kıyaslanamaz. İntihara karar veremezler. Bir savaş çıkarsa, bu üçüncü bir dünya savaşına dönüşebilir” şeklinde devam etti.

TÜRKİYE’NİN DEMİR DUVARI

Eski Büyükelçi, Türkiye’nin istihbarat gücünün de çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Arazide Türkiye’yi kolay kolay alt edemeyeceklerini görmemiz gerekiyor. Deniyorlar ama Türkiye’nin demir duvarına çarpıyorlar. PKK’ya gelince… Türkiye içinde bu hikaye bitmiştir. Dışarıda da Türkiye, örgütü tasfiye etmenin eşiğinde. İsrail’in örgütün arkasında durduğu gerçeği her açıdan kesin olarak ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı

NETANYAHU TÜRKİYE’NİN F-35 ALMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Suriye genelinde güçlü radar sistemleri kurma girişimi gündeme gelmişti. Maariv bu durumu, “Türk girişimi, bölgedeki gelişmeleri ve özellikle İsrail’in faaliyetlerini izleme amacı taşıyordu” şeklinde yorumladı.

Diğer taraftan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da hava kuvvetleri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin gelişmiş Amerikan F-35 savaş uçaklarını alma ihtimaline değinmesi gerilimi artırdı.

Maariv gazetesinin ifadelerine göre Netanyahu, "Hava kuvvetlerinin en iyi araçlarını alması gerekenleri engellemeye devam edeceğiz. Çatışma aramıyoruz ama gözlerimiz açık. İsrail, bağımsızlık savaşından her zamankinden daha güçlü çıktı. İsrail, bölgesel bir güç değil, küresel bir güçtür diyerek Türkiye’yi hedef aldı.

