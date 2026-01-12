Türkiye genelindeki olumsuz hava şartları Marmara Bölgesi'nde de etkili oluyor. Bu kapsamda 12 Ocak tarihinde İstanbul Şehir Hatları başta olmak üzere İDO ve BUDO iptal seferler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 12 Ocak vapur seferleri iptal mi?

12 Ocak Pazartesi günü birçok hatta deniz ulaşımında geçici değişiklikler yapıldı. Şehir Hatları ile feribot seferlerinde yaşanan iptaller ve güzergah düzenlemeleri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolculuk planı yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul’da şehir içi deniz ulaşımını sağlayan Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda kısıtlamaya gitti. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında Moda İskelesi uğraması geçici olarak durdurulurken, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan ring hattı seferleri Aşiyan İskelesi merkezli olarak normal tarifesine göre yapılmaya başlandı. Yolcuların anlık gelişmeleri resmi duyurular üzerinden takip etmesi, iskele ve hat bazlı değişikliklere karşı hazırlıklı olması gerektiği hatırlatılıyor.

Vapur seferleri iptal mi? 12 Ocak Şehir Hatları, İDO ve BUDO iptal seferler

12 OCAK İDO İPTAL SEFERLER

İDO tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’ndeki hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü bazı seferler tamamen iptal edildi:

Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 12.01.2026 07:45

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 12.01.2026 08:30

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 12.01.2026 09:05

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12.01.2026 19:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Haberle İlgili Daha Fazlası