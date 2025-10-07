İhtiyaç kredisinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö Faruk Bingöl- Eylül ayı enflasyonunun %3,23 ile beklentileri aşmasının ardından dikkatler TCMB’nin bu ayki faiz kararına çevrildi.

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; Merkez Bankasının piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı beklentilerini yönlendirmesi açısından, 23 Ekim’deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında en azından “faiz indirimi adımını ufaltması” gerekebileceğine işaret edildi.

İş Yatırım; Başkan Fatih Karahan’ın Amsterdam’daki bir toplantıda vurguladığı “Para politikasını bir süre daha sıkı tutmalıyız” ifadesinin de bu görüşlerini desteklediğini aktardı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Alnus Yatırım tarafından paylaşılan analizde ise son TÜFE sonrası TCMB’nin elinin zayıfladığına işaret edilerek, “Sene sonunda enflasyonun yüzde 30,00’un altına gerileme olasılığı azalmış durumda. Bu açıdan yıl sonu TÜFE tahminimizi yüzde 30,80’e revize ediyoruz” denildi ve 23 Ekim’deki toplantıda faiz oranlarının sabit tutulmasının da söz konusu olabileceği ileri sürüldü.

DİKKATLER KREDİ FAİZLERİNDE

Piyasada makro ekonomik veriler ve beklentiler bu şekilde öne çıkarken, dikkatler bir yandan ihtiyaç kredisi faizlerine çevrildi. Bu hafta bankalarca sunulan faiz oranlarında bir değişim yaşanmazken; BDDK tarafından açıklanan son verilere göre 26 Eylül ile sona eren haftada ihtiyaç kredisi hacminde 37 milyar liralık artış yaşandı. Toplam kredi hacmi ise 1 trilyon 912 milyar TL’ye yükseldi.

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

7 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan 12 ay vadeli en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,39

-QNB: %3,59

-Denizbank: %3,61

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 125 bin TL’nin 12 ay vadede geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %2,99

-Aylık taksit: 13 bin 232 TL

-Toplam geri ödeme: 159 bin 500 TL