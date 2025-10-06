Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplandı! İşte emekli zammı için masadaki rakamlar

EKONOMİ SERVİSİ- Emekliler ocak ayında alacağı zammı araştırmaya devam ediyor. Milyonların zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Emekliler 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam alacak.

EMEKLİNİN YÜZDE 7,50'LİK ZAMMI CEPTE

TÜİK, eylül ayı enflasyonunu geçtiğimiz hafta açıkladı. Enflasyon temmuzda 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 oranında arttı. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 7,50 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 7,50'lik zammı şimdiden garantiledi. Ancak milyonların zammı ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netleşecek.

MERKEZ BANKASI VE OVP'YE GÖRE EMEKLİ ZAMMI

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Eğer yıl sonu enflasyonu bu oranda gerçekleşirse emekli zammı yüzde 10,56 olacak. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Programda (OVP) ise 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 oldu. Bu tahmine göre ise emekliler yüzde 10,14 oranında zam alacak.

İşte emekliler için ocak ayı zam senaryoları...

Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 27 Emeklinin ocak zammı: Yüzde 8,85

Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 28 Emeklinin ocak zammı: Yüzde 9,71

Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 29 Emeklinin ocak zammı: Yüzde 10,56

Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 30 Emeklinin ocak zammı: Yüzde 11,42

Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 31 Emeklinin ocak zammı: Yüzde 12,28

Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 32 Emeklinin ocak zammı: Yüzde 13,14

Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 33 Emeklinin ocak zammı: Yüzde 13,99

Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 34 Emeklinin ocak zammı: Yüzde 14,85