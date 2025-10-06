Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplandı! İşte emekli zammı için masadaki rakamlar

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplandı! İşte emekli zammı için masadaki rakamlar

Editör:
- Güncelleme:
Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplandı! İşte emekli zammı için masadaki rakamlar
Ekonomi Haberleri

Milyonlarca emekli ocak zammını heyecanla bekliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Yılın ikinci yarısındaki 3 aylık enflasyona göre emekliler yüzde 7,50'lik zammı şimdiden garantilerken, kesin rakam ise yıl sonu enflasyonunun belli olmasıyla netleşecek. Peki emeklilere ocakta ne kadar zam yapılacak? İşte yıl sonu enflasyon senaryolarına göre emekli zammı...

EKONOMİ SERVİSİ- Emekliler ocak ayında alacağı zammı araştırmaya devam ediyor. Milyonların zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Emekliler 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam alacak. 

EMEKLİNİN YÜZDE 7,50'LİK ZAMMI CEPTE 

TÜİK, eylül ayı enflasyonunu geçtiğimiz hafta açıkladı. Enflasyon temmuzda 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 oranında arttı. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 7,50 oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 7,50'lik zammı şimdiden garantiledi. Ancak milyonların zammı ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla netleşecek.

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplandı! İşte emeklinin ocak zammı için masadaki rakamlar - 1. Resim

MERKEZ BANKASI VE OVP'YE GÖRE EMEKLİ ZAMMI 

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 29. Eğer yıl sonu enflasyonu bu oranda gerçekleşirse emekli zammı yüzde 10,56 olacak. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Programda (OVP) ise 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 oldu. Bu tahmine göre ise emekliler yüzde 10,14 oranında zam alacak. 

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplandı! İşte emeklinin ocak zammı için masadaki rakamlar - 2. Resim

İşte emekliler için ocak ayı zam senaryoları...

Yıl sonu enflasyonu:Yüzde 27
Emeklinin ocak zammı: Yüzde 8,85 
Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 28 
Emeklinin ocak zammı: Yüzde 9,71
Yıl sonu enflasyonu:Yüzde 29
Emeklinin ocak zammı: Yüzde 10,56
Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 30
Emeklinin ocak zammı:Yüzde 11,42
Yıl sonu enflasyonu:Yüzde 31 
Emeklinin ocak zammı: Yüzde 12,28
Yıl sonu enflasyonu:Yüzde 32
Emeklinin ocak zammı:Yüzde 13,14
Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 33
Emeklinin ocak zammı: Yüzde 13,99
Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 34
Emeklinin ocak zammı: Yüzde 14,85
Yıl sonu enflasyonu: Yüzde 35
Emeklinin ocak zammı:Yüzde 15,71

 

Haftanın ilk iş günü yoğun başladı: Trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milyarlık anlaşmalar yaptılar! Borsada 9 hisseden ‘yeni iş ilişkisi’ açıklaması - EkonomiBorsada 9 hisseden ‘yeni iş ilişkisi’ açıklaması287 milyon TL’lik geri alım! 17 şirket, borsada hissesini topladı - Ekonomi287 milyon TL’lik geri alım! 17 şirket, borsada hissesini topladıBitcoin’de 3,25 milyar dolarlık alım! - EkonomiBitcoin’de 3,25 milyar dolarlık alım!İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon! Çok sayıda gözaltı var - Ekonomi'İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyonAltın yeni haftaya da rekorla başladı! Ons fiyatı 4 bin dolara doğru... - EkonomiAltın yeni haftaya da rekorla başladıDoğanlar Mobilya Grubu ihracatın payını yüzde 20’ye çıkaracak - EkonomiDoğanlar Mobilya Grubu ihracatın payını yüzde 20’ye çıkaracak
Sonraki Haber Yükleniyor...