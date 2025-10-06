Emlak sitelerine Bakanlık kıskacı: Fahiş artışa 172 milyonluk ceza!

Geçtiğimiz günlerde iki gün içinde 900 bin TL zam yapılan bir ev ilanı, sosyal medyada büyük tepki topladı. "İki günde ülkede savaş çıktı herhalde" yorumu ise kamu tepkisini gözler önüne serdi. Vatandaşın şikâyeti üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, söz konusu ilana 100 bin TL idari para cezası kesti ve ilanı yayından kaldırttı.

Bu olay, konut piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerin arttığı bir döneme denk geldi. Ticaret Bakanlığı, sadece bu olayla sınırlı kalmayarak, Türkiye genelinde yapılan denetimlerle ilgili kapsamlı bir açıklama yayımladı.

1.416 KİŞİYE 172 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı piyasa istikrarını sağlamak amacıyla, bugüne kadar 1.416 kişi hakkında toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir" denildi.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ, YAPTIRIMLAR GENİŞLEDİ

Açıklamada mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandığı hatırlatıldı.

Ayrıca emlak işletmelerinin bu tür fiyat artışlarına aracılık etmesi de yasaklanarak, sadece ilan sahipleri değil, ilanı yayınlayan emlakçılar ve platformlar da idari yaptırım kapsamına alındı.

256 KİŞİYE 34,9 MİLYON TL CEZA

Bakanlığın son dönemde elektronik ortamda yaptığı denetimlerde; 70 taşınmaz sahibi,186 emlak işletmesinin fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyuşmayan artışlar yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda 256 kişi hakkında toplam 34,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, kamuoyuna yaptığı duyuruda, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısı oluşturmak için denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilanlardaki fiyat değişimlerinin sıkı takibe alındığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde: