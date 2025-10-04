Vatandaş isyan etti, Bakanlık devreye girdi! "Savaş mı çıktı?" dedirten ev zammına 100 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir vatandaşın şikâyeti üzerine incelenen ev ilanında usulsüzlük tespit edildiğini ve bu nedenle idari ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan ise X platformunda yaptığı paylaşımda, gelen ihbar üzerine ilan detaylarının incelendiğini ve yapılan fiyat artışının ekonomik göstergelerle uyumsuz olduğunun belirlendiğini ifade etti.

BİR AYDA AKILALMAZ ARTIŞ

Kaplan'ın verdiği bilgiye göre, 1 Eylül 2025 tarihinde 6 milyon 750 bin lira istenen evin fiyatı 2 Ekim 2025 tarihinde 8 milyon liraya çıkartıldı.

Bakanlık ilandaki fiyattaki "genel ekonomik verilere uygun olmayan artış" nedeniyle 100 bin lira idari ceza uyguladı, ilanı da yayından kaldırttı.

"ÜLKEDE 2 GÜNDE SAVAŞ ÇIKTI HERHALDE!"

Bakanlık, B.K. isimli bir kişinin sosyal medyadaki, "Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?" paylaşımını ihbar kabul etti.

RAKAM HER GÜN GÜNCELLENDİ

B.K.'nın paylaşımına göre, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda daireye, 4 Eylül'de 6 milyon 750 bin lira istendi. Fiyat, 21 Eylül'de 8 milyon 500 bine çıktı, 24 Eylül'de 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül'de ise 7 milyon 100 bine düştü. 2 Ekim'de ise ilanın fiyatı 8 milyon lira olarak güncellendi.

İLANLAR BAKANLIK RADARINDA

Ticaret Bakanlığı 30 Mayıs 2025 tarihinde, bu tür fiyat artışları için uyarmıştı. Bakanlığın açıklamasında, "Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesisine ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine" dikkat çekilmişti.

Açıklamada, "İlan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği" vurgulanırken, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptıkları belirlenen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımların uygulandığı hatırlatılmıştı.

Bakanlık açıklamasında yönetmelik değişikliğine gidildiği de belirtilmişti ve "Yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı. Ayrıca, emlak işletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlendi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle artık sadece emlak işletmeleri değil bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilecek." ifadesine de yer verilmişti.