Taksim'deki cinayet zanlısıyla ilgili bakanlıktan açıklama: 11 suç kaydı iddiaları asılsız

Taksim'deki cinayet zanlısıyla ilgili bakanlıktan açıklama: 11 suç kaydı iddiaları asılsız

Kaynak: Anadolu Ajansı
Taksim'deki cinayet zanlısıyla ilgili bakanlıktan açıklama: 11 suç kaydı iddiaları asılsız
İstanbul Taksim'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesinin faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şahsın, 11 suç kaydı bulunduğu iddialarına Adalet Bakanlığından açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahsın, "Kasten Öldürme" suçundan tutuklandığı belirtilerek bugüne kadar aldığı cezaların tümünün infazının gerçekleştiği bildirildi.

Adalet Bakanlığından İstanbul'da bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlının adli siciline ilişkin açıklama geldi. 11 suç kaydı olduğu şeklindeki iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: 


18 yaşından küçük olduğu dönemde 3 ayrı 'Kasten Yaralama' ve '6136 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından toplam 3 yıl 22 gün hapis ve adli para cezası almıştır. Yetişkin olduğu dönemde ise işlediği 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve adli para cezası söz konusudur. Şahsın aldığı cezaların tümünün infazı gerçekleşmiş olup 11 suç kaydı olduğu şeklindeki iddia asılsızdır. 


Adalet Bakanlığı, İstanbul'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişinin, bugüne kadar aldığı cezaların tümünün infazının gerçekleştiğini ve 11 suç kaydı olduğu iddiasının asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Taksim'de bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi eyleminin faili olduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahsın, "Kasten Öldürme" suçundan tutuklandığı anımsatıldı.

CEZALARIN İNFAZI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

1997 doğumlu şahsın adli siciline bakıldığında, 18 yaşından küçük olduğu dönemde 3 ayrı "Kasten Yaralama" ve "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından toplam 3 yıl 22 gün hapis ve adli para cezası aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yetişkin olduğu dönemde ise işlediği 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve adli para cezası söz konusudur. Şahsın aldığı cezaların tümünün infazı gerçekleşmiş olup 11 suç kaydı olduğu şeklindeki iddia asılsızdır."

 

