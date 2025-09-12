Cuma namazı çıkışı kanlı bitti! Kayınbiraderini bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri’nin Develi ilçesinde, cuma namazı çıkışında bir kişi kayınbiraderini bıçaklayarak yaraladı.
Karaman'da Cuma namazı çıkışında D.C. ile eniştesi N.B. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. N.B. tarafından bıçakla yaralanan D.C. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ
Edinilen bilgeye göre, ilçe merkezinde bulunan Çarşı Cami'de meydana gelen olayda, cuma namazından çıkan D.C. (66) ile eniştesi N.B. (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine N.B., üzerinde bulunan bıçak ile kayınbiraderi D.C.'yi yaralarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
D.C., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
