Adıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki kişi arasında sözlü tartışma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Korupınar Mahallesi Uzay Çatı Pazarındaki bir iş yerinde M.B. ve M.K. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada M.B. yanında bulunan tabancayla M.K.'yi yaraladı. Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli M.B. gözaltına alındı.
