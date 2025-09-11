Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi öldü

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adıyaman&#039;da silahlı kavga: 1 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki kişi arasında sözlü tartışma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Korupınar Mahallesi Uzay Çatı Pazarındaki bir iş yerinde M.B. ve M.K. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.B. yanında bulunan tabancayla M.K.'yi yaraladı. Ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Veliaht'ın Yahya Kaptan’ı Erkan Kolçak Köstendil kimdir, hangi dizilerde oynadı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kontrolden çıkan ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandı - 3. SayfaKontrolden çıkan ambulans takla attı: 3 sağlık personeli yaralandıBoğulma anı güvenlik kamerasında! Müdürün hamlesi felaketi önledi - 3. SayfaBoğulma anı güvenlik kamerasında! Müdürün hamlesi felaketi önlediİzmir'de 2 polisi şehit eden katil, babasıyla atış talimi yapmış! - 3. SayfaBabasıyla avlanarak atış talimi yapmış!Ordu’da patpat faciası! Son bir ayda 6 ölüm… - 3. SayfaOrdu’da patpat faciası! Son bir ayda 6 ölüm…Edirne'de aile vahşeti! Siyanür, bıçak, balta, kızgın yağ... Sofradan ölüme kalktılar - 3. SayfaAile vahşeti! Sofradan ölüme kalktılar3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurdu: Sesi duyanların ihbarı gerçeği ortaya çıkardı - 3. Sayfa3 yaşındaki bebeğe yaptıkları kan dondurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...