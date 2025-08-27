Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adıyaman'da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk babasını defalarca bıçakladı!

Adıyaman'da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk babasını defalarca bıçakladı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adıyaman&#039;da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk babasını defalarca bıçakladı!
Cinayet, Vaka, Türkiye, Çocuk, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'da karı koca arasındaki kavgaya evin 12 yaşındaki oğlu da dahil oldu. İddiaya göre annesinin babası tarafından darp edildiğini gören çocuk, mutfaktan aldığı bıçakla babasını defalarca bıçakladı. Çocuk, kavgaya müdahale eden annesini de elinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan babanın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı.

Adıyaman'da iddiaya göre, Yeni Mahalle'de karı koca arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba H.T. eşi G.T'yi darp etmeye başladı.

Adıyaman'da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk babasını defalarca bıçakladı! - 1. Resim

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BABASINI BIÇAKLADI

Annesinin darp edildiğini fark eden A.B.T. (12), mutfaktan aldığı bıçakla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Bu sırada kavgaya müdahale eden anne ise elinden bıçakla yaralandı.

Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen baba H.T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldiKIZILELMA bir testi daha başarıyla tamamladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da bir iş yeri kurşunlandı! - 3. SayfaErzurum'da bir iş yeri kurşunlandı!Çankırı'da yaşlı çiftin ölü bulunduğu termal su kaynağı kapatıldı - 3. SayfaYaşlı çiftin ölü bulunduğu termal su kaynağı kapatıldı!Girdiği göl sonu oldu! 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti - 3. SayfaGöle atlayan gencin boynu kırıldı! 5 gün sonra acı haberKahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var! - 3. SayfaOtomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var!İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Denizin ortasında çırpınıyordu, vapurdakiler can simidi attı - 3. Sayfaİstanbul Boğazı'nda hareketli anlar!Cips paketine gizlediler! Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı - 3. SayfaCips paketine gizlediler! Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...