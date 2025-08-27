Adıyaman'da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk babasını defalarca bıçakladı!
Adıyaman'da karı koca arasındaki kavgaya evin 12 yaşındaki oğlu da dahil oldu. İddiaya göre annesinin babası tarafından darp edildiğini gören çocuk, mutfaktan aldığı bıçakla babasını defalarca bıçakladı. Çocuk, kavgaya müdahale eden annesini de elinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan babanın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı.
Adıyaman'da iddiaya göre, Yeni Mahalle'de karı koca arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba H.T. eşi G.T'yi darp etmeye başladı.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK, BABASINI BIÇAKLADI
Annesinin darp edildiğini fark eden A.B.T. (12), mutfaktan aldığı bıçakla babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Bu sırada kavgaya müdahale eden anne ise elinden bıçakla yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen baba H.T'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
