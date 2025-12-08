Stoper mevkiinde oynayan Avusturyalı millî futbolcu David Alaba'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada hızla yayınlan söylentilerin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar "David Alaba Galatasaray'a mı geliyor?" sorusuna cevap aramaya başladı.

David Alaba Viyana doğumludur. Filipinli bir anne ve Nijeryalı bir babanın çocuğu ola Alaba'nın annesi hemşire babası ise DJ ve rapçidir.

Ünlü futbolcu ilk olarak U-17 ve U-21 millî olarak oynadı. Ekim 2009'da, Fransa ile yapılan maç için Avusturya a millî takım kadrosuna çağrıldı. Avusturya a millî takımda oynayan en genç oyuncudur.

DAVİD ALABA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Şu anda David Alaba Real Madrid forma giymektedir. Güncel olarak Galatasaray'a transfer olacağı konuşulmaktadır.

David Alaba'nın Galatasaray'a geleceği yönünde iddialar tamamen asılsızdır. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmamıştır.

DAVID ALABA REAL MADRİD'DEN AYRILIYOR MU?

Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan David Alaba’nın kulüpten ayrılması bekleniyor.

33 yaşındaki futbolcunun 2026 yazında bedelsiz olarak takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

