Fenerbahçeli futbolcu Semedo'da kısmi yırtık tespit edildi
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
FENERBAHÇE'DE BRANN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 tamamlanan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.