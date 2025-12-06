Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'ye yıldız isimden kötü haber: Oyuna devam edemedi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de karşılaşmaya 11'de başlayan Nelson Semedo, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'nin Portekizli sağ bek oyuncusu Nelson Semedo, Başakşehir karşılaşmasında sakatlık geçirdi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Galatasaray açıklaması: Başkan gerekeni yapacak
ARKA ADALESİNDEN SAKATLANDI
Başakşehir'de oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Semedo, müsabakanın 17. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlandı.
YERİNİ KEREM'E BIRAKTI
Nelson Semedo'ya ilk müdahale saha içinde yapılırken yerine Kerem Aktürkoğlu dahil oldu.
Tecrübeli futbolcunun sağlık durumu, maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR