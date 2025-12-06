Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacakları mücadele öncesinde, dün oynanan Galatasaray - Samsunspor maçının hakem kararlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

"FEDERASYON YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜK"

Saha dışına çıkmak istemediklerini ancak son gelişmelerin ardından konuşmak durumunda kaldıklarını söyleyen Saran, "Seçim zamanı "Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız" dedik. Bunu gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı şaşırttı ve üzdü. Bizi çekmek istedikleri yere gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü bu Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz." dedi.

