Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk ettiği maçtaki penaltı pozisyonu sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sadettin Saran ve İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Samsunspor'un karşılaştığı maçtaki hakem kararlarının ardından telefon görüşmesi yaptı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RAHATSIZLIKLARINI DİLE GETİRDİ

Fenerbahçeli yetkililerin, dün akşam Galatasaray maçında yaşanan pozisyonun net bir penaltı olduğunu düşündüğü, Başkan Sadettin Saran'ın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde rahatsızlıklarını dile getirdiği ifade edildi.

AMERİKA'DAN DÖNDÜKTEN SONRA GÖRÜŞECEKLER

İkilinin, Hacıosmanoğlu Amerika'dan döndüğünde yüz yüze görüşmek üzere de randevulaştığı belirtildi.

