Beşiktaş iki transferi birden açıkladı
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, defans oyuncusu Cansu Nur Kaya ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Aminata Haidara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
SEZON SONUNA KADAR ANLAŞILDI
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cansu ve Aminata, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara, son olarak Fatih Vatanspor forması giydi.
