Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Premier Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Sunderland'ı 3-0 mağlup ederek Arsenal'in kaybettiği haftada zirvede puan farkını ikiye indirdi.

Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City evinde karşılaştığı Sunderland'ı 3-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 31. dakikasında Ruben Dias'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi, 35. dakikada Josko Gvardiol'un fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Pep Guardiola'nın öğrenceleri 65. dakikada Philip Foden'in attığı golle skoru 3-0'a getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Manchester City, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ZİRVEDE FARK İKİYE DÜŞTÜ

Bu sonuçla puanını 31'e yükselten City, 33 puanlı lider Arsenal'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Sunderland ise 23 puanda kaldı.

BİR SONRAKİ RAKİP PALACE

Manchester City, ligin 16. haftasında deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Sunderland ise Newcastle United'ı konuk edecek.

