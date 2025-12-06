Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik barış planını görüşmek Trump tarafından görevlendirilen ABD heyeti Moskova ve Kiev ile temaslarını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda barış planını görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov'un, barış planını görüşmek üzere ABD'de bulunduklarını anımsattı.

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna heyetinin, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği söz konusu plan üzerindeki çalışmaları ABD tarafıyla sürdürdüğünü aktardı.

Kushner, Witkoff, Umerov ve Gnatov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "çok anlamlı ve yapıcı bir görüşme" yaptıklarını kaydetti.

Savaşın sona ermesi için gereken yöntemleri ve savaşın bitmesi durumunda Rusya'nın gelecekte Ukrayna'ya yönelik yeniden saldırı düzenlememesi için gereken adımları bu görüşmede ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna, gerçek barışı sağlamak için Amerikan tarafıyla yapıcı çalışmaya kararlı." yorumunda bulundu.

ABD'deki görüşmelerin ardından Ukrayna heyetinden ayrıntılı bilgileri kendisiyle paylaşmasını beklediğini kaydeden Zelenskiy, "Her şeyi telefonla görüşemeyiz. Bu yüzden ekiplerle fikir ve öneriler üzerinde detaylı bir şekilde çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

