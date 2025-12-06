2026 FIFA Dünya Kupası için play-off maçları oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'nın, katılması halinde grup fikstürü belli oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kura çekimi yapılırken maçların tarihleri açıklandı.

KATILIRSAK D GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEĞİZ

A Milli Futbol Takımı, play-off etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.

GRUP FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Türkiye'nin, 2026 Dünya Kupası'na katılması durumunda grup fikstürü şu şekilde:

-13 Haziran – 07.00

Avustralya – Türkiye

-19 Haziran – 07.00

Türkiye – Paraguay

-25 Haziran – 05.00

Türkiye – ABD

6 ÜLKE DAHA BİLET ALACAK

Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

PLAY-OFF MAÇLARI MARTTA

Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

