A Milli Takım'ın, Dünya Kupası fikstürü belli oldu: Maçlar sabah oynanacak
2026 FIFA Dünya Kupası için play-off maçları oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'nın, katılması halinde grup fikstürü belli oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kura çekimi yapılırken maçların tarihleri açıklandı.
KATILIRSAK D GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEĞİZ
A Milli Futbol Takımı, play-off etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.
GRUP FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI
Türkiye'nin, 2026 Dünya Kupası'na katılması durumunda grup fikstürü şu şekilde:
-13 Haziran – 07.00
Avustralya – Türkiye
-19 Haziran – 07.00
Türkiye – Paraguay
-25 Haziran – 05.00
Türkiye – ABD
6 ÜLKE DAHA BİLET ALACAK
Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4’ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2’si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
PLAY-OFF MAÇLARI MARTTA
Play-off’ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.