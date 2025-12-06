Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde dün üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren Nuh Mercimek, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde belediye hizmet binası önüne gelen 5 çocuk babası Nuh Mercimek, cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini öne sürdü.

Gözyaşları içerisinde konuşan Mercimek, bir anda üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Çevredekilerin müdahalesi ile ateş söndürülürken, 5 çocuk babası Mercimek'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dün meydana gelen olay nedeniyle vücudunda 3'üncü ve 4'üncü derecede yanıklar olduğu öğrenilen şahıs, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Mercimek'in Afşin ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Afşin Belediyesi ise yaşanan olayın ardından yazılı açıklamada bulunmuş, açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"İlçemizde yaşanan elim hadise hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

​Belediyemiz yakınında yaşanan ve bir vatandaşımızın kendisini yakmasıyla sonuçlanan olaylar silsilesinin vatandaşlarımıza izahı gerekmektedir. ​N. Mercimek isimli vatandaşımız, birkaç ay önce belediye binası içerisinde darp edildiğine dair sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmış, belediyemizce işten çıkarıldığına dair iddialarda bulunmuştur.

​Söz konusu olaylar, N. Mercimek isimli vatandaşımızın “Dört Günlük” TYP (Toplum Yararına Proje) kapsamında Afşin Kaymakamlığınca işe alınması ve süre dolduğunda işten çıkarılması sürecinden ibarettir. Vatandaşımızın çalıştırılması ve buna ilişkin süreler belediyemiz nezdinde yürütülen ve sonuçlandırılan işler değildir ve belediyemizin bu hususta bir yetkisi bulunmamaktadır.

"DARBEDİLDİĞİ İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

​Yaralanan vatandaşımızın ve bazı kötü niyetli sosyal medya yöneticilerinin, belediye binası içerisinde vatandaşımızın, belediye personeli tarafından darp edildiğine yönelik iddiaları gerçek dışıdır.

Vatandaşımız, birkaç ay önce belediyemize gelerek işe alınma talebinde bulunmuş, TYP sürecinin sonlandığı yönünde kendisine açıklamada bulunulmuştur. Açıklamalar üzerine sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye kalkışmış, bu kalkışması belediyemiz güvenlik personeli tarafından engellenmiş, adli makamlar bilgilendirilmiştir.

Bugün yaşanan elim olayda​ vatandaşımız, ne yazıktır ki belediye personelimizin tüm ikna çabalarına ve sakinleşmesi yönündeki telkinlerine rağmen intihar girişiminde bulunmuş, personelimizce olaya müdahale edilmiş ve sağlık ekipleri haberdar edilmiştir.

​Belediyemizce vatandaşımızın tedavi süreci yakinen takip edilmektedir. Vatandaşımıza Acil Şifalar Diliyoruz. ​Belediyemizi hedef alan yanlış bilgilendirme ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar dışındaki bilgilendirmelere itibar etmemesi özellikle önem arz etmektedir."

