Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada uzman çavuş Ramazan Daylak'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada çavuş ve 6 aylık hamile olan eşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Önce Ramazan Daylak'ın ölüm haberi geldi. Ardından eşi ve bebeğinin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Kaza, Nurhak- Elbistan kara yolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ramazan Daylak'ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Kazada sürücü ile hamile olan eşi Elmas Dalyak yaralandı. Yaralı eşi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR DÜNYA Korkunç metro kazasında kolu ve bacağı kopmuştu: 10 yıl sonra rekor tazminat

EŞİ VE 6 AYLIK BEBEĞİ DE ÖLDÜ!

Daylak'ın hamile olan eşi de gece boyunca yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hamile eşin 6 aylık bebeğinin de kurtarılamadığı öğrenildi.



Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş için Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin memleketi Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası