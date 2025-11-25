Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı–Mudurnu D-140 karayolu Balballı sapağında meydana geldi. K.F. yönetimindeki 54 HU 034 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö.’nün kullandığı 41 AS 441 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Sakarya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çarpışmanın etkisiyle 54 HU 034 plakalı araç bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen araçlara itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler K.F. ve A.Ö. ile Uğur Başkaya, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Fotoğraftaki Uğur Başkaya

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Uğur Başkaya, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SEVDA KİLİÇ

