Korkunç metro kazasında kolu ve bacağı kopmuştu: 10 yıl sonra rekor tazminat
Brooklyn’de 2016 yılında seyir halindeki metronun altında kalarak bir kolunu ve bacağını kaybeden Brezilyalı turist Luisa Janssen Harger Da Silva, kazadan yaklaşık on yıl sonra açtığı davada 82 milyon dolarlık (yaklaşık 83 milyar 480 milyon TL) rekor tazminat kazandı.
Brezilyalı turist Luisa Janssen Harger Da Silva, 2016'da Brooklyn metrosunda geçirdiği kaza sonucu kol ve bacaklarını kaybetmesinin ardından MTA'ya açtığı davayı kazanarak 82 milyon dolar tazminata hak kazandı.
- 2016 yılında Brooklyn metrosunda bayılarak trenin altında kalan Brezilyalı turist Luisa Janssen Harger Da Silva, sol kolu ve sol bacağını kaybetti.
- Genç kadın, kazadan on yıl sonra toplu taşıma kurumu MTA'ya platform güvenliğini ihmal ettiği gerekçesiyle dava açtı.
- Brooklyn federal mahkemesi jürisi, davayı haklı bularak MTA'nın 82 milyon dolar (yaklaşık 83 milyar 480 milyon TL) tazminat ödemesine hükmetti.
- Dava dilekçesinde, MTA'nın yıllardır platform güvenliğini ihmal ettiği ve raylara düşme olaylarının sık yaşanmasına rağmen önlem almadığı savunuldu.
- MTA, mahkeme kararına katılmadığını ve karara itiraz edeceklerini açıklarken, 109 istasyona platform bariyeri yerleştirildiğini belirtti.
ABD’nin Brooklyn şehrinde 2016’da yaşanan kazada Brezilyalı turist Luisa Janssen Harger Da Silva metroya bineceği sırada aniden bayılmış ve karşıdan gelen trenin altında kalmıştı. Olayda sol kolu ve sol bacağını kaybeden genç kadın, on yıl sonra toplu taşımadan sorumlu kamu kuruluşu olan MTA’ya (Metropolitan Transportation Authority) dava açtı.
REKOR TAZMİNAT ÖDENECEK
Brooklyn federal mahkemesinde görülen davada jüri, açılan tazminat davasında genç kadını haklı bularak 82 milyon dolar (yaklaşık 83 milyar 480 milyon TL) ödenmesine hükmetti.
SIK YAŞANMASINA RAĞMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIYOR
Dava dilekçesinde, MTA’nın yıllardır platform güvenliği konusunu ihmal ettiği, özellikle raylara düşme olaylarının sık yaşanmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı savunuldu.
KARARA İTİRAZ EDİLECEK
MTA Sözcüsü Tim Minton ise kararın ardından kurumun mahkeme kararına katılmadığını ve itiraz edeceklerini açıkladı. Öte yandan sözcü, bugün itibarıyla 109 istasyona platform bariyeri yerleştirildiğini söyledi.
MTA NEDİR?
Metropolitan Transportation Authority (MTA), New York Eyaleti’nin en büyük toplu taşıma kurumu ve aynı zamanda ABD’nin en büyük ulaşım otoritesidir. 1965’te kurulan MTA, New York şehri ve çevresindeki bölgelerde metro, banliyö trenleri, otobüsler ve bazı köprü–tünel işletmelerinden sorumludur.