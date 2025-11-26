Brooklyn’de 2016 yılında seyir halindeki metronun altında kalarak bir kolunu ve bacağını kaybeden Brezilyalı turist Luisa Janssen Harger Da Silva, kazadan yaklaşık on yıl sonra açtığı davada 82 milyon dolarlık (yaklaşık 83 milyar 480 milyon TL) rekor tazminat kazandı.

ABD’nin Brooklyn şehrinde 2016’da yaşanan kazada Brezilyalı turist Luisa Janssen Harger Da Silva metroya bineceği sırada aniden bayılmış ve karşıdan gelen trenin altında kalmıştı. Olayda sol kolu ve sol bacağını kaybeden genç kadın, on yıl sonra toplu taşımadan sorumlu kamu kuruluşu olan MTA’ya (Metropolitan Transportation Authority) dava açtı.

Luisa Janssen Harger Da Silva

REKOR TAZMİNAT ÖDENECEK

Brooklyn federal mahkemesinde görülen davada jüri, açılan tazminat davasında genç kadını haklı bularak 82 milyon dolar (yaklaşık 83 milyar 480 milyon TL) ödenmesine hükmetti.

SIK YAŞANMASINA RAĞMEN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIYOR

Dava dilekçesinde, MTA’nın yıllardır platform güvenliği konusunu ihmal ettiği, özellikle raylara düşme olaylarının sık yaşanmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı savunuldu.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

MTA Sözcüsü Tim Minton ise kararın ardından kurumun mahkeme kararına katılmadığını ve itiraz edeceklerini açıkladı. Öte yandan sözcü, bugün itibarıyla 109 istasyona platform bariyeri yerleştirildiğini söyledi.

MTA NEDİR?

Metropolitan Transportation Authority (MTA), New York Eyaleti’nin en büyük toplu taşıma kurumu ve aynı zamanda ABD’nin en büyük ulaşım otoritesidir. 1965’te kurulan MTA, New York şehri ve çevresindeki bölgelerde metro, banliyö trenleri, otobüsler ve bazı köprü–tünel işletmelerinden sorumludur.

ZEYNEP ERDİVANLİ

