Milyonlarca memurun ek gösterge beklentisi devam ederken gözler Torba Yasa'ya çevrildi. Polis, öğretmen, hemşire başta olmak üzere din görevlilerine verilen 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesine yönelik talepler artıyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Memurların ek gösterge beklentisi gündeme gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, öğretmenler, sağlık çalışanı, din görevlisi, avukat ve teknik personel gibi kamu görevlilerini kapsayan ek gösterge düzenlemesi faaliyete geçirilmişti.

3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak? Son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ONAYLANACAK?

3600 ek göstergenin onaylanıp onaylanmayacağı hakkında henüz net bir açıklama yapılamamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçmiş dönemlerde konuya ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak? Son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş konuyla alakalı, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" ifadelerine yer verdi.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası