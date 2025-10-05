3600 ek gösterge, kademeli emeklilik ve prim desteği... İsa Karakaş'tan milyonları ilgilendiren sözler

Çalışma hayatı ve emeklilik süreciyle ilgili önemli başlıklar uzun süredir kamuoyunun gündeminde. TGRT Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, merakla beklenen düzenlemelerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

SGK'nın başmüfettişliğini yapmış bir isim olarak doğrudan Ankara’dan, Meclis ve Çalışma Bakanlığı kaynaklı bilgi aldığını vurgulayan Karakaş, "Umut tüccarlığı yapmayız. Söylediklerimiz sağlam kaynaklara dayanıyor" dedi.

"3600 EK GÖSTERGE GELİYOR"

Özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesine dair yaşanan belirsizliğe değinen Karakaş, yarım milyona yakın memur ve emeklisinin bu konudan etkilendiğini söyledi. Karakaş, "Karamsarlığa gerek yok. Bu düzenlemenin hayata geçirileceğine dair güçlü bilgiler aldım. Ancak 2026 Ocak ayında yürürlüğe gireceğini söyleyemem, zamanlama farklı olabilir" ifadelerini kullandı.

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK GÜNDEMDE

Kadınlara yönelik erken emeklilik, yıpranma hakkı ve prim desteği konularının hükümetin masasında olduğunu belirten Karakaş, esnaf için de prim gün sayısında eşitleme yönünde adımlar atılacağını söyledi. Yaklaşık 1 milyon esnafı ilgilendiren bu düzenlemenin de 'zaman meselesi' olduğunu vurguladı.

"KANUN TEKLİFLERİ HAZIR"

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ardından gündeme gelen kademeli emeklilik için de umut verici açıklamalarda bulunan Karakaş, "Meclis açılır açılmaz muhalefetten çok sayıda kanun teklifi geldi. Bu konu, tüm partilerin öncelikleri arasında. Sürecin hızla ilerlemesini bekliyorum" dedi.

HEDEF 2027: TÜM MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

Taşeron işçilerin kadro talepleri, belediye işçilerinin statü sorunları, staj ve çıraklık mağduriyetleri gibi birçok başlıkta çözüm sinyalleri veren Karakaş, "2027 yılına kadar bu sorunların büyük kısmının çözüleceğini öngörüyorum. Hükümetin tek şartı enflasyonla mücadelede istikrarı sağlamak. O sağlandığında, çalışanlar ve emekliler hükümetin birinci gündemi olacak" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI VAATLERİNİN ARKASINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte verdiği sözleri yerine getirdiğini hatırlatan Karakaş, bu süreçte de benzer bir iradenin bulunduğunu belirterek, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan 3600 ek göstergeye kadar verilen sözler tutuldu. Şimdi de aynısı olacak. Bu, sadece bir zaman meselesi” dedi.