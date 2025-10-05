Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara dönüşü kabusu yaşadılar! Tam 35 yolcu hastaneye kaldırıldı

Ankara dönüşü kabusu yaşadılar! Tam 35 yolcu hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara dönüşü kabusu yaşadılar! Tam 35 yolcu hastaneye kaldırıldı
Gıda Zehirlenmesi, Ankara, Trabzon, Samsun, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da bir etkinliğe katılan ve ardından Trabzon'a dönmek üzere yola çıkan gruptaki 35 kişi, 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle Samsun'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ankara'da LÖSEV etkinliğine katılan bir grup, işlerini tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçti. Trabzon'a giden ekip, Terme ilçesinde mola verdi. Bu esnada en son Ankara'da yemek yediklerini belirten grup üyelerinden bazıları, mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye götürüldü.

35 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Gıda zehirlenmesinden şüphe edilmesi üzerine yolculardan 14'ü Terme, 21'i Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan kişilerin tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Limit 20 milyar TL’ye çıkarıldı: Bakanlıktan ihracatçılara dört koldan destekMarmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! 2 Ekim'de İstanbul'da hissedilene yakın noktada gerçekleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem! 2 Ekim'de İstanbul'da hissedilene yakın noktada gerçekleşti - GündemMarmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem!Kırşehir'de yaşlı çifti, silahla vuran katil zanlısı cezaevinde kalp krizi geçirdi! - GündemYaşlı çiftin katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu!MİT'ten dev operasyon! PTT ve HGS adı altında milleti dolandıran çete çökertildi - GündemYüzlerce site kapatıldı, gözaltılar varTürkiye bugün Gazze için tek yürek! Binlerce kişi aynı sloganla yürüyecek - GündemBugün Türkiye Gazze için tek yürek!Torunuyla oynarken aldığı haberle yıkıldı! 3 milyon liralık eşyalar küle döndü - Gündem3 milyon lirası bir anda küle döndüDüğünde, nişanda, asker uğurlamasında ateş açanlar yandı! İzinsiz silahın cezası kat kat artacak - GündemDüğünde, nişanda, asker uğurlamasında ateş açanlar yandı! İzinsiz silahın cezası kat kat artacak
Sonraki Haber Yükleniyor...