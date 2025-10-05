Ankara dönüşü kabusu yaşadılar! Tam 35 yolcu hastaneye kaldırıldı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da bir etkinliğe katılan ve ardından Trabzon'a dönmek üzere yola çıkan gruptaki 35 kişi, 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle Samsun'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Ankara'da LÖSEV etkinliğine katılan bir grup, işlerini tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçti. Trabzon'a giden ekip, Terme ilçesinde mola verdi. Bu esnada en son Ankara'da yemek yediklerini belirten grup üyelerinden bazıları, mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye götürüldü.
35 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI
Gıda zehirlenmesinden şüphe edilmesi üzerine yolculardan 14'ü Terme, 21'i Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan kişilerin tedbir amaçlı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.
Editör: Sinem Eryılmaz