Çorum'da tavuk döner zehirlenmesi: 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda çok sayıda öğrencide, bir iş yerinden sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

Olayın bildirilmesi üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLER NEDEN ZEHİRLENİYOR

Son dönemde artan tavuk döner kaynaklı gıda zehirlenmeleri, ciddi riskleri yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre vakaların en önemli nedenleri arasında mikrobiyolojik kirlenme, gıda güvenliği kurallarına uyulmaması, çiğ ve pişmiş tavuk kullanımındaki hatalar ile sıcaklık ve saklama koşullarındaki eksiklikler yer alıyor.

Bazı işletmelerde ise “merserize” ya da beyazlatma amacıyla çamaşır suyu kullanıldığına dair iddialar dikkat çekiyor.

Yapılan incelemelerde Salmonella, E. coli, S. aureus ve Clostridium perfringens gibi bakterilerin sıkça tespit edildiği belirtiliyor.

Hijyen eksikliği, faaliyet izinlerindeki usulsüzlükler ve uygunsuz numune raporları da gıda güvenliği ihlallerinin boyutunu ortaya koyuyor. Ayrıca pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklenmesi ya da yeterince pişirilmeden servis edilmesi de riski artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Özellikle öğrencilerin bu tür vakalardan daha fazla etkilendiği vurgulanıyor. Uzmanlar, düşük maliyet nedeniyle öğrencilerin daha ucuz döneri tercih ettiğini, okul kantinleri veya çevresindeki lokantaların denetim açısından zayıf kaldığını ve öğle saatlerinde uzun süre beklemiş ürünlerin servis edildiğini ifade ediyor.

Bağışıklık sistemi yetişkinlere göre daha hassas olan öğrencilerin, bakteriyel toksinlere karşı daha duyarlı oldukları da dikkat çekiyor.