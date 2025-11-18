Kaydet

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi 1990. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Yangın sırasında aracın dışını temizleyen şoför Zeynel Abidin Çelik, dumanı fark eder etmez yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak bu sırada ellerinden ve yüzünden hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, zaman zaman patlamaların yaşandığı minibüsteki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Şoför Çelik, "Nasıl yandığını ben de anlamadım. Dışarıdaydım. Ben söndüremedim" ifadelerini kullanırken, servis minibüsü yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

ERKUT ÇALİKOGLU

