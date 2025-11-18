Asya futbolunda büyük bir skandal patlak verdi. FIFA, 2021-2025 arasında Süper Lig'de mücadele eden Joao Figueiredo'nun da aralarında bulunduğu 7 oyuncunun sahte doğum belgeleri ile Malezya Milli Takımı'nda oynatıldığını belirtip, soruşturmayı genişletme kararı aldı. "Futbolcuların Malezya ile hiçbir bağlantısı yok" denilirken, oyuncuların aldığı cezalar dışında milli takıma yönelik men ihtimali de gündeme geldi.

Dünya futbolunun patronu FIFA, Malezya Futbol Federasyonu'nun, daha önce Gaziantep FK ve Başakşehir formaları giyen Joao Figueiredo'nun da yer aldığı 7 yabancı futbolcuyu sahte belge çıkartarak milli takımda oynattığını tespit etmiş ve cezai yaptırım kararı almıştı. Güneydoğu Asya ülkesinin itirazını reddeden FIFA, skandala dair soruşturmayı genişletti.

Joao Figueiredo

İŞTE 7 FUTBOLCU...

Söz konusu oyuncular; Alaves forması giyen Facundo Garces, Tenerife forması giyen Gabriel Palmero, CD America forması giyen Rodrigo Holgado, Johor DT forması giyen Jon Irazabal ve Hector Hevel, Velez Sarsfield’da kiralık oynayan Imanol Machuca ve Joao Figueiredo olarak tespit edildi. Bu isimlerden bazıları, şu an Asya Kupası Elemeleri F Grubu’nda lider olan Malezya adına çıktıkları maçlarda gol de atmışlardı.

Facundo Garces

DOĞUM BELGELERİ SAHTE ÇIKTI!

Malezya’nın yabancı uyruklu oyuncular için büyükanne veya büyükbabalarının Penang, Johor, Malakka ve Sarawak’ta doğduğunu gösteren doğum belgeleri hazırladığı tespit edilmişti. Oyuncuların asıl ülkelerindeki yetkililerle iş birliği yapan FIFA, belgelerin sahte olduğunu kanıtlayan orijinal kayıtlara ulaşıldığını açıkladı.

HEPSİNE BİR YIL FUTBOLODAN MEN!

Ajansspor'un aktardığı habere göre; "Oyuncuların Malezya ile hiçbir bağlantısı yoktur ve makul bir profesyonel oyuncunun, gerçekten bağlantısı olmayan bir ülkeyi nasıl temsil edebildiğini sorgulamış olması gerekmektedir" ifadelerini kullanan FIFA, olaya karışan 7 oyuncuyu tüm futbol müsabakalarından bir yıl men etti.

ASYA KUPASI'NDAN MEN İHTİMALİ

FIFA’nın edindiği bulgulara göre; mart ve haziran ayları arasında sahte belgeyle Malezya vatandaşlığına geçen oyuncular, Güneydoğu Asya ülkesinin formasıyla hazırlık maçlarına ve Asya Kupası Elemeleri’ne katıldı. Yabancı oyuncularının katkılarıyla Vietnam, Laos ve Nepal’in de yer aldığı Asya Kupası Elemeleri F Grubu’nda 4’te 4 yaparak lider olan Malezya’nın turnuvadan men edilmesi bekleniyor.

Malexya'nın itirazını reddeden FIFA, 7 futbolcuya men cezası verdi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Malezya Futbol Federasyonu, konuyu Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşıyacaklarını ve bu adımın 'adaletin sağlanması ve Malezya hükümeti ile ilgili kurumlar tarafından belirlenen oyuncu uygunluk sürecinin bütünlüğünün korunması amacıyla' atılacağını ifade etti. "Malezya Futbol Federasyonu, ülkeyi temsil etme hakkına sahip tüm oyuncuların haklarını savunmaya kararlıdır ve her eylemin profesyonelce, şeffaf bir şekilde ve uygun yasal kanallar aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlayacaktır" açıklamasıyla 7 oyuncuya destek olan Malezya yetkilileri, Tahkim Mahkemesi'ne itirazda bulunmak istemeleri halinde futbolcuların masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

GÖKHAN KARATAS

